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Роспотребнадзор назвал недостоверным доклад ВОЗ о ситуации с ВИЧ в России
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Роспотребнадзор назвал недостоверным доклад ВОЗ о ситуации с ВИЧ в России
Общество, 01:00
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Роспотребнадзор назвал недостоверным доклад ВОЗ о ситуации с ВИЧ в России

Роспотребнадзор и Минздрав считают недостоверными данные о заболеваемости ВИЧ и СПИД в России, опубликованные в докладе Европейского центра по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) и Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Российская Федерация не представляла в ЕРБ ВОЗ официальные данные по эпидситуации в стране», — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор отмечает, что некоторые европейские страны, среди которых Германия, Италия и Финляндия, также не предоставляют сведения в ВОЗ. По данным службы, более 30% населения России (не менее 34 млн человек) ежегодно обследуются на наличие ВИЧ, что выше, чем в других европейских странах. При этом в докладе ВОЗ и ECDC отмечается, что в странах Западной Европы тестирование проходят не более 10% населения.

«При пересчете показателей заболеваемости в странах Европы с учетом охвата населения обследованием на ВИЧ, данные Российской Федерации будут ниже европейских», — отмечается в сообщении.

В Роспотребнадзоре добавили, что в России удалось снизить уровень заболеваемости ВИЧ. Например, в 2017 году снижение достигло 1,5%, а за десять месяцев 2018 года — на 2%. При этом за текущий год число россиян, прошедших обследование, выросло на 13% по сравнению с показателями прошлого года.

Накануне ECDC и Европейское региональное бюро ВОЗ опубликовали доклад, согласно которому Россия, Украина и Белоруссия стали лидерами по темпам распространения вируса иммунодефицита. При этом в России в 2017 году зафиксировали 104 тыс. случаев заболевания ВИЧ.

Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что Минздрав имеет долее точные данные об уровне заболеваемости ВИЧ в стране. Она отметила, что в 2017 году выявили 85 тыс. заболевших россиян.

Теги: Роспотребнадзор , ВОЗ , ВИЧ-инфицированные
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