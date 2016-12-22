Путин кратко переговорил с Меркель на саммите G20

Президент России Владимир Путин побеседовал с канцлером Германии Ангелой Меркель, когда их снимали для совместного фото на саммите лидеров стран из G20, сообщается на сайте Кремля.

«Перед началом концерта состоялась церемония совместного фотографирования, в ходе которой президент России кратко пообщался с канцлером Германии Ангелой Меркель», — говорится в сообщении.

Официальная встреча Путина и Меркель на саммите состоится в субботу, 1 декабря. Канцлер Германии опоздала на начало саммита лидеров G20 в Аргентине из-за того, что на ее самолете выявили технические неисправности. По данным Spiegel, неполадки затронули систему внутренней связи воздушного судна. В результате Меркель отправилась на саммит обычным рейсом авиакомпании Iberia.

В последний раз о разговоре Путина и Меркель сообщалось 27 ноября. Тогда президент России призвал ее оказать воздействие на Киев из-за ситуации в Керченском проливе, где 25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали три украинских военных корабля вместе с экипажами.

В свою очередь, президент Украины Петр Порошенко рассказал, что попытался позвонить Путину, но смог поговорить с президентом России, после чего попросил канцлера Германии поговорить с Москвой об освобождении украинских моряков. В Кремле заявили, что между Порошенко и Путиным в тот день не было телефонных контактов.