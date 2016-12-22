США призвали Грузию устранить выявленные на выборах президента нарушения

Госдепартамент США поздравил Саломе Зурабишвили с победой на выборах президента Грузии и призвал власти страны устранить нарушения, которые выявленные на голосовании миссией Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (БДИПЧ ОБСЕ), говорится в заявлении на сайте американского внешнеполитического ведомства.

В Госдепе отметили, что разделяют обеспокоенность БДИПЧ ОБСЕ и других наблюдателей в связи со случаями использования административных ресурсов во время предвыборной кампании и призвали устранить выявленные нарушения.

США продолжат поддерживать демократическое и экономическое развитие и территориальную целостность, добавили в Госдепе.

Зурабишвили победила на выборах, набрав во втором туре 59,52% голосов, за нее проголосовали 1,1 млн человек. Ее соперник, кандидат от оппозиции Григол Вашадже получил 40,48% голосов (780,6 тыс. человек). После поражения он заявил, что не признает итоги голосования, потребовал досрочных парламентских выборов и анонсировал мирную акцию протеста, которая должна состояться 2 декабря.