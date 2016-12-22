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Избранный президент Грузии заявила об отказе сотрудничать с Россией
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Избранный президент Грузии заявила об отказе сотрудничать с Россией
Политика, 00:09
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Избранный президент Грузии заявила об отказе сотрудничать с Россией
На данном этапе, «пока Россия ведет себя так на линии оккупации», сотрудничать с Москвой грузинские власти не могут, уверена Саломе Зурабишвили. Грузия, по ее мнению, в этом смысле «проевропейская», западная страна
Саломе Зурабишвили (Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС)

Избранный президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала «фейк ньюс» данные о том, что на своем посту она собирается взаимодействовать с Россией и сохранять «баланс в отношениях с Европой и Москвой». Об этом политик заявила в интервью Русской службе Би-би-си.

«Я знаю, что обо мне ошибочно говорили, что я хочу балансировать [между Европой и Россией] <...> это фейк ньюc», подчеркнула Зурабишвили, заметив, что она «никогда не говорила о взаимодействии с Россией».

Перейти к сотрудничеству с Москвой грузинские власти, по ее мнению, «сегодня не могут». Это, как заметила Зурабишвили, будет невозможным, «пока Россия ведет себя так на линии оккупации, где каждый день похищают людей, и пока эта линия, эта постоянная угроза, движется вглубь нашей территории, все ближе к Тбилиси». Также в этой связи отметила избранный президент Грузии и действия Москвы в отношении Украины. О каких именно событиях идет речь она не уточнила.

«Не думаю, что здесь есть баланс», — резюмировала политик, подчеркнув, что Грузия, по ее мнению, в данном случае «проевропейская» страна. «Мы — Запад, мы — Европа», — добавила Зурабишвили. «Если Запад, Европа или наши американские партнеры начнут в какой-то форме диалог с Россией, мы тоже будем рядом, будем следить за ним, чтобы наши принципы, наши суверенитет и территориальная целостность уважались», — заключила она.

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Политика

Зурабишвили, согласно данным местного ЦИК, одержала победу во втором туре выборов президента Грузии, который состоялся 28 ноября. После первого тура голосования месяцем ранее ни один из кандидатов не смог заручиться поддержкой более 50% населения.

За ​Зурабишвили во втором туре, по результатам ЦИК после обработки 100% бюллетеней, проголосовали 1,1 млн местных жителей (59,52%). На выборах политик представляла правящую партию «Грузинская мечта — демократическая Грузия». Ее основной соперник в гонке — кандидат от оппозиции Григол Вашадзе получил 780,6 тыс. голосов (40,48%).

С марта 2004 по октябрь 2005 года ныне избранная глава государства занимала должность министра иностранных дел Грузии. Она родилась в Париже. Там же началась политическая карьера Зурабишвили: в 1974 году она поступила на службу в МИД страны и работала в посольствах в Италии, США, Чаде и в миссии при НАТО.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Россия - Грузия , Президент
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