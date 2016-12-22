Постпред России в ОЗХО рассказал о надуманных обвинениях со стороны США

Россия, Сирия и Иран подверглись надуманным обвинениям со стороны США и их партнеров на обзорной конференции Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО), итоговый документ мероприятия не смогли согласовать, заявил российский постпред при ОЗХО Александр Шульгин, передает «РИА Новости»,
«Выдвигали надуманные, ни на чём не основанные обвинения в адрес Сирии, России и Ирана. Поднимали на щит атрибуцию», — сказал он. В частности, США и их союзники выразили солидарность Великобритании из-за инцидентов в городах Солсбери и Эймсбери, добавил Шульгин.
По его словам, ряд западных стран сделали все возможное для того, чтобы на конференции не был согласован итоговый документ. Шульгин рассказал, что представители этих государств «убили» проект, в последний момент внеся в него формулировки «абсолютно неприемлемые значительному числу государств», в том числе и России, заявил постпред, не уточнив содержания внесенных в документ изменений.
20 ноября члены ОЗХО большинством голосов отвергли предложение России и Китая о создании международной группы экспертов чтобы проверить решение о наделении организации полномочиями определять виновных в химатаках. Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что итогам голосования сопутствовали подкуп и шантаж.
С предложением дать ОЗХО право определять, кто виновен в химической атаке, в июне выступила Великобритания, Россия эту идею не поддержала. При этом ранее в Москве допустили приостановку членства в организации.