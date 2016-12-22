Климкин рассказал об идее запретить судам из России заходить в порты

Украина обсуждает с ее международными партнерами возможность запретить российским судам заходить в некоторые порты из-за событий в Керченском проливе, рассказал в эфире телеканала «Интер» глава украинского МИД Павел Климкин, передают «Украинские новости».
«Одна из идей, о которых мы говорим: не запускать российские суда в некоторые порты, в которые идут из Азовского или Черного моря, или пускать не все и ограничить все контакты, которые в принципе возможны», — сказал он.
Климкин добавил, что Киев ведет с международными партнерами переговоры о мерах против России и выразил надежду на то, что антироссийские санкции усилятся.
25 ноября российские пограничники обстреляли и задержали три украинских корабля, нарушивших границу России в Керченском проливе и игнорировавших требования остановиться. В Москве произошедшее расценили как «вторжение в российские воды», все 24 украинских моряка были арестованы.
Киев счел инцидент «актом агрессии», на Украине ввели военное положение и запретили въезд в страну мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет.