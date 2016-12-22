Президент Владимир Путин и его французский коллега Эмманюэль Макрон начали встречу на полях саммита G20 в Буэнос-Айресе. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Во время встречи Путин и Макрон обсудили конфликты в Сирии и на Украине. «Мы видели, что после очень полезной встречи в Стамбуле ситуация [в Сирии] изменилась. Это также касается ситуации на Украине, особенно с учетом событий последних нескольких дней», — сказал Макрон (цитата по ТАСС).
По словам французского президента, он хотел бы обсудить с Путиным выполнение минских договоренностей, киберпреступность и безопасность Европы в целом. В свою очередь Путин предложил Макрону обсудить развитие двусторонних отношений. «В прошлом году товарооборот вырос на 16,5%, и в этом году такой же темп роста», — отметил российский президент.прибыл в Аргентину 30 ноября, на саммите G20 президент проведет ряд встреч, в том числе с главами стран БРИКС, премьер-министром Японии Синдзо Абэ и канцлером Германии Ангелой Меркель. Российский президент также должен был провести полноформатную встречу со своим американским коллегой Дональдом Трампом, однако последний отменил ее на фоне конфликта с участием украинских военных кораблей близ Керченского пролива. Тем не менее Трамп и Путин поприветствовали друг друга на саммите, сообщал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.