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Кремль рассказал о поздоровавшихся на G20 Путине и Трампе
Политика, 21:12
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Кремль рассказал о поздоровавшихся на G20 Путине и Трампе
Пресс-секретарь российского президента сообщил, что времени на общение у двух лидеров не было, но они успели поприветствовать друг друга. Как и когда это произошло, не уточняется
Владимир Путин и Дональд Трамп (справа) (Фото: Marcos Brindicci / Reuters)

Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите G20 в Аргентине не смогли пообщаться, но поприветствовали друг друга. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Лидеры [России и США] просто поздоровались», — сказал Песков, отвечая на вопрос, удалось ли президентам перекинуться парой слов. Пресс-секретарь уточнил, что у Трампа и Путина не было возможности пообщаться.

Помощник президента России Юрий Ушаков в разговоре с агентством «РИА Новости» подтвердил, что главы двух государств поздоровались, но не уточнил, когда и в каком виде (словами или рукопожатием) произошло это приветствие.

Изначально в рамках саммита «Большой двадцатки» должны были состояться двусторонние переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Однако накануне саммита американский президент отменил встречу, объяснив свое решение конфликтом России и Украины в Керченском проливе. Условием возможной встречи в будущем Трамп назвал освобождение задержанных российской стороной украинских моряков.

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Саммит G20 открылся в пятницу в Буэнос-Айресе. На открытой для журналистов части первой рабочей встречи саммита Путин и Трамп не общались, так же как и на церемонии официального фотографирования, об этом сообщал корреспондент РБК.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: Дональд Трамп , Владимир Путин , G20
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