Кремль рассказал о поздоровавшихся на G20 Путине и Трампе

Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите G20 в Аргентине не смогли пообщаться, но поприветствовали друг друга. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Лидеры [России и США] просто поздоровались», — сказал Песков, отвечая на вопрос, удалось ли президентам перекинуться парой слов. Пресс-секретарь уточнил, что у Трампа и Путина не было возможности пообщаться.
Помощник президента России Юрий Ушаков в разговоре с агентством «РИА Новости» подтвердил, что главы двух государств поздоровались, но не уточнил, когда и в каком виде (словами или рукопожатием) произошло это приветствие.
Изначально в рамках саммита «Большой двадцатки» должны были состояться двусторонние переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа. Однако накануне саммита американский президент отменил встречу, объяснив свое решение конфликтом России и Украины в Керченском проливе. Условием возможной встречи в будущем Трамп назвал освобождение задержанных российской стороной украинских моряков.
Саммит G20 открылся в пятницу в Буэнос-Айресе. На открытой для журналистов части первой рабочей встречи саммита Путин и Трамп не общались, так же как и на церемонии официального фотографирования, об этом сообщал корреспондент РБК.