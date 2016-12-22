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Путин прибыл в Аргентину на саммит G20
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Путин прибыл в Аргентину на саммит G20
Политика, 16:23
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Путин прибыл в Аргентину на саммит G20

Президент Владимир Путин 30 ноября прибыл с двухдневным визитом в столицу Аргентины Буэнос-Айрес, где он примет участие в саммите G20. Об этом сообщается на сайте Кремля.

На полях саммита запланированы неформальные встречи российского лидера в форматах «Россия, Индия и Китай», а также БРИКС. Также глава государства встретится с лидерами некоторых стран, например, на 1 декабря запланированы переговоры с аргентинским президентом Маурисио Макри.

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На саммите также была запланирована встреча Путина со его американским коллегой Дональдом Трампом, однако последний отменил встречу из-за конфликта в Азовском море. Трамп прибыл в Аргентину утром 30 ноября.

Ранее на саммит G20 вылетела канцлер Германии Ангела Меркель. По данным Die Welt, она направилась в Буэнос-Айрес обычным рейсом авиакомпании Iberia, так как в ее личном самолете обнаружили техническую неисправность, а резервный борт не был подготовлен вовремя.

Теги: Владимир Путин , саммит G20 , Буэнос-Айрес
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