Защита обвиняемых в изнасиловании полицейских не получила ДНК-экспертизу

Адвокат обвиняемого в изнасиловании сослуживицы экс-начальника ОМВД по Уфимскому району Эдуарда Матвеева Аслям Халиков сообщил РБК, что ему не известно о результатах ДНК-экспертизы по делу.
«Органы следствия сами решают, когда они могут знакомить с материалами делами сторону защиты. О заключении экспертизы [ДНК] мне не известно, хотя, исходя из процессуальных правил, с ней должны ознакомить обвиняемого и его адвокатов», — пояснил Халиков.
По данным следствия, трое высоких чинов из местного МВД изнасиловали девушку-дознавателя в ночь на 30 октября в одном из служебных помещений. По делу проходят начальник отдела по вопросам миграции Уфимского района Павел Яромачук, Эдуард Матвеев и начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев. Позднее их уволили из правоохранительных органов.
В ноябре подозреваемым предъявили обвинение в изнасиловании, позднее их арестовали до 31 декабря. По словам Халикова, у двух из трех фигурантов дела есть алиби: Галиев вышел из отделения в 20:00 мск и пошел в кафе, а Матвеев вышел в 22:10 и вскоре был дома. Защита также обжаловала арест экс-полицейских.