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Адвокат заявил об алиби двух подозреваемых в изнасиловании дознавателя
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Адвокат заявил об алиби двух подозреваемых в изнасиловании дознавателя
Общество, 14:43
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Адвокат заявил об алиби двух подозреваемых в изнасиловании дознавателя

Двое из трех экс-полицейских, подозреваемых в изнасиловании дознавателя в Уфе, во время совершения преступления находились не в отделении полиции, сообщил РБК адвокат Аслям Халиков.

По его словам, Салават Галиев вышел из отделения полиции около 22:00 по местному времени (20:00 мск), после этого он находился в кафе. А Эдуард Матвеев вышел в 22:10 и после был дома.

«С 22:40 по 0:30 Матвеева и Галиева в отделении полиции не было, а потерпевшая говорит, что в это время происходили преступные действия. Учитывая, что она не простой человек, а дознаватель, то должна понимать ответственность, когда дает такие показания. Тем более она ссылается на звонки других лиц в это время», — добавил адвокат.

О том, что Матвеев в ночь совершения преступления находился дома, ранее заявила его жена.

Дело касается изнасилования девушки-дознавателя в ночь на 30 октября в служебном помещении. Подозреваемыми стали начальник отдела по вопросам миграции Павел Яромачук, начальник ОМВД по Уфимскому району Эдуард Матвеев и начальник ОМВД по Кармаскалинскому району Салават Галиев. Их уволили из правоохранительных органов.

31 октября их задержали, им было предъявлено обвинение по п. «а» ч. 2 ст. 131 и п. «а» ч. 2 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера). Суд оставил всех троих под арестом до 31 декабря.

Теги: алиби , изнасилование , полицейские
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