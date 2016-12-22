УЕФА открыл дело против «Спартака» из-за выбежавшего на поле фаната

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) завел дисциплинарное дело в отношении московского «Спартака» из-за фаната, который выбежал на поле во время матча Лиги Европы против венского клуба «Рапида». Об этом сообщается на сайте УЕФА. Также в союзе заявили, что поводом для открытия дела стала блокировка трибунных лестниц фанатами после окончания матча.
Матч «Спартак» — «Рапид» состоялся 29 ноября на стадионе «Открытие Арена» в Москве. «Красно-белые» уступили «зелено-белым» со счетом 1:2, у «Спартака» голом отличился нападающий Зе Луиш, у «Рапида» — полузащитник Филипп Шобесбергер и защитник Мерт Мюльдор.
Во время матча на поле выбежал болельщик, подбежал к капитану «Спартака» Денису Глушакову, они начали толкать друг друга, пока болельщика не вывели с поля. После задержания болельщик объяснил свое поведение «акцией против Глушакова», которая направлена на то, чтобы футболист покинул «Спартак».Против фаната завели административное дело по ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ (грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований), 30 ноября мужчину арестовали на десять суток.