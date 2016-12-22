Против выбежавшего на поле фаната «Спартака» завели административное дело

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Полиция задержала болельщика, выбежавшего на поле во время матча между московским «Спартаком» и венским «Рапидом» и подбежавшего к футболисту Денису Глушакову, против него возбуждено административное дело. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

На видеозаписи матча, обнародованной «Матч ТВ», видно, как болельщик выбежал на поле и подбежал к полузащитнику «Спартака» Денису Глушакову. После этого футболист и фанат начали толкать друг друга. Позднее болельщика вывели с поля.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 20.31 КоАП РФ (грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных соревнований), рассказали в пресс-службе столичного управления МВД.