Путин подписал закон о бюджете на 2019–2021 годы

Президент Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете на 2019–2021 годы. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, доходы бюджета в 2019 году составят 19,9 трлн руб., расходы — чуть более 18 трлн руб., профицит — 1,9 трлн руб. Власти сформировали бюджет исходя из прогноза ВВП в 105,8 трлн руб., уровень инфляции прогнозируется на уровне не выше 4,3%.

В 2020 году предполагаемые доходы бюджета составят 20,2 трлн руб., расходы — 18,9 трлн руб., профицит — 1,2 трлн руб. ВВП в 2020 году планируется на уровне 110,7 трлн руб., инфляция — не выше 3,8%.

В 2021 году доходы бюджета ожидаются на уровне 20,9 трлн руб., расходы — чуть более 20 трлн руб., профицит — 952 млрд руб. ВВП запланирован на уровне 118,4 трлн руб., инфляция — не выше 4%.

Ранее Путин подписал закон о корректировке бюджета на 2018 год, согласно которой в текущем году доходы бюджета вырастут до 18,9 трлн руб., расходы — до 16,8 трлн руб., профицит составит 2,1 трлн руб., а ВВП страны — 2,9 млрд руб.