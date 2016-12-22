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Госдума утвердила бюджет на 2019–2021 годы
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Госдума утвердила бюджет на 2019–2021 годы
Экономика, 14:11
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Госдума утвердила бюджет на 2019–2021 годы

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о бюджете России на 2019–2021 годы, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно документу, в 2019 году доходы составят 19,969 трлн руб., расходы— 18,037 трлн руб., а профицит ожидается на уровне 1,932 трлн руб. В 2020 году объем доходов составит 20,218 трлн руб., расходов — 18,994 трлн руб., а профицит — 1,224 трлн руб. В 2021 году доходы прогнозируются на уровне 20,978 трлн руб., расходы — 20,026 трлн руб., а профицит составит 952 млрд руб.

Ожидается, что в 2019 году инфляция не превысит 4,3%, в 2020 году — 3,8%, а в 2021 году — 4%.

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На реализацию нацпроектов выделят 5 трлн 693 млрд 154 млн руб. Объем Фонда развития, средства которого будут направляться на финансовое обеспечение мероприятий госпрограмм, составит в 2019 году 437 млрд руб., в 2020 году — около 583 млрд руб., а в 2021 году — чуть менее 613 млрд руб.

14 ноября проект федерального бюджета на 2019–2021 годы был принят во втором чтении. К документу поступило 676 поправок. Первое чтение проект прошел 24 октября.

Теги: Бюджет , Госдума
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