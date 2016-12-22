ЦБ оценил влияние бюджетного маневра на рост экономики

Запланированный правительством масштабный налогово-бюджетный маневр приведет к ускорению экономики в среднесрочной перспективе на 0,2–0,3 п.п. в год, говорится в аналитической записке (.pdf) департамента исследований и прогнозирования Банка России. Под среднесрочным понимается период от трех до шести лет, уточнили РБК в пресс-службе ЦБ.
Маневр предполагает увеличение с 2019 года бюджетных расходов, в основном инвестиционных, которое будет профинансировано прежде всего за счет повышения ставки НДС до 20% и смягчения бюджетного правила в части Фонда развития. В том же году в структуре бюджета создается Фонд развития, который наполняется за счет внутренних заимствований по 585 млрд руб. в год.
Расчеты департамента ЦБ основаны на оценках фискальных мультипликаторов — показателях того, как меняется ВВП в зависимости от изменения доходов или расходов бюджета, вызванного решениями правительства. В России мультипликаторы невысоки, что связано в том числе с низкой эффективностью бюджетных расходов и высокой долей теневой экономики, отмечается в исследовании.
Фискальный мультипликатор для оценки экономического эффекта от повышения НДС отрицательный — минус 0,75: это означает, что 1% ВВП, собранный государством от НДС, транслируется в снижение ВВП на 0,75%. Поскольку, по оценкам Минфина, повышение НДС увеличит ежегодные изъятия средств из экономики на 0,55% ВВП, влияние на экономический рост в среднесрочном периоде можно оценить в минус 0,4% ВВП (минус 0,75×0,55), говорится в работе.
В то же время мультипликатор бюджетных расходов положительный и оценивается в 0,55–0,65 п.п., а ежегодное увеличение расходов составит 1,05% ВВП. Отсюда в среднесрочном периоде среднегодовой положительный эффект на рост ВВП от увеличения расходов составит 0,6–0,7 п.п. (0,55–0,65×1,05). Таким образом, чистый эффект маневра департамент ЦБ оценивает в 0,2–0,3 п.п. в год.
При этом эффект от налогово-бюджетного маневра может быть существенно выше расчетного, считают эксперты ЦБ. Это произойдет, если бюджетные средства будут расходоваться более эффективно (например, при качественном отборе инвестпроектов). Кроме того, увеличение НДС может оказать менее негативное влияние на рост ВВП благодаря тому, что экономические агенты успеют подстроиться к изменившимся условиям.