ЦБ оценил влияние бюджетного маневра на рост экономики

Увеличение бюджетных расходов за счет повышения НДС и создания Фонда развития прибавит в среднем 0,2–0,3 п.п. к росту ВВП в год, подсчитал ЦБ. Вклад может оказаться выше, если средства будут расходоваться эффективно

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Запланированный правительством масштабный налогово-бюджетный маневр приведет к ускорению экономики в среднесрочной перспективе на 0,2–0,3 п.п. в год, говорится в аналитической записке (.pdf) департамента исследований и прогнозирования Банка России. Под среднесрочным понимается период от трех до шести лет, уточнили РБК в пресс-службе ЦБ.

Маневр предполагает увеличение с 2019 года бюджетных расходов, в основном инвестиционных, которое будет профинансировано прежде всего за счет повышения ставки НДС до 20% и смягчения бюджетного правила в части Фонда развития. В том же году в структуре бюджета создается Фонд развития, который наполняется за счет внутренних заимствований по 585 млрд руб. в год.

Расчеты департамента ЦБ основаны на оценках фискальных мультипликаторов — показателях того, как меняется ВВП в зависимости от изменения доходов или расходов бюджета, вызванного решениями правительства. В России мультипликаторы невысоки, что связано в том числе с низкой эффективностью бюджетных расходов и высокой долей теневой экономики, отмечается в исследовании.

Фискальный мультипликатор для оценки экономического эффекта от повышения НДС отрицательный — минус 0,75: это означает, что 1% ВВП, собранный государством от НДС, транслируется в снижение ВВП на 0,75%. Поскольку, по оценкам Минфина, повышение НДС увеличит ежегодные изъятия средств из экономики на 0,55% ВВП, влияние на экономический рост в среднесрочном периоде можно оценить в минус 0,4% ВВП (минус 0,75×0,55), говорится в работе.

В то же время мультипликатор бюджетных расходов положительный и оценивается в 0,55–0,65 п.п., а ежегодное увеличение расходов составит 1,05% ВВП. Отсюда в среднесрочном периоде среднегодовой положительный эффект на рост ВВП от увеличения расходов составит 0,6–0,7 п.п. (0,55–0,65×1,05). Таким образом, чистый эффект маневра департамент ЦБ оценивает в 0,2–0,3 п.п. в год.

При этом эффект от налогово-бюджетного маневра может быть существенно выше расчетного, считают эксперты ЦБ. Это произойдет, если бюджетные средства будут расходоваться более эффективно​ (например, при качественном отборе инвестпроектов). Кроме того, увеличение НДС может оказать менее негативное влияние на рост ВВП благодаря тому, что экономические агенты успеют подстроиться к изменившимся условиям.