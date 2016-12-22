Путин подписал закон о корректировке бюджета России на 2018 год
Экономика, 12:33
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Путин подписал закон о корректировке бюджета России на 2018 год
Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении изменений в ранее принятый закон о федеральном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019–2020 годов. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
В соответствии с поправками общий объем доходов федерального бюджета в 2018 году увеличивается до 18,947 трлн руб. (+1,874 трлн руб.), расходов — до 16,808 трлн руб. (+212,7 млрд руб.). В результате профицит бюджета составит 2,137 трлн руб., что примерно вчетверо превышает предусмотренный ранее показатель.
Новым законом предусмотрено увеличение номинального объема ВВП страны на 2,9 млрд руб.
Закон о поправках в бюджет был принят Государственной думой 21 ноября 2018 года и одобрен Советом Федерации 23 ноября.