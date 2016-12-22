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Порошенко рассказал про «две плохие новости» для Путина
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Порошенко рассказал про «две плохие новости» для Путина
Конфликт в Азовском море, 17:17
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Порошенко рассказал про «две плохие новости» для Путина

Президент Украины Петр Порошенко в интервью телеканалу Sky News заявил, что у него есть «две плохие новости» для его российского коллеги Владимира Путина. Порошенко сказал об этом, отвечая на вопрос, может ли ситуация в Керченском проливе быть использована для того, чтобы повлиять на предстоящие выборы на Украине.

«У меня две плохие новости для Путина. Первая: российский президент никогда не будет решать, кто будет президентом Украины. Это решение примет украинский народ», — приводит его слова пресс-служба президента Украины.

Вторая новость, по словам Порошенко, если через закон о военном положении на Украине будут отменены выборы, от этого выиграет только один человек. «Знаете кто это? Это господин Путин», — пояснил он.

Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября: по данным ФСБ, три украинских корабля нарушили российскую границу, из-за чего были задержаны. Все 24 украинских моряка арестованы, их поместили в СИЗО «Лефортово».

Киев утверждает, что предупреждал российскую сторону о проходе кораблей и требует отпустить своих военнослужащих.

На Украине произошедшее расценили как «российскую агрессию», Москва считает инцидент провокацией Киева.

В некоторых регионах Украины из-за конфликта введено военное положение. Изданный Петром Порошенко указ стал причиной слухов о возможном переносе президентских выборов в республике, однако сам Порошенко, наоборот, предложил закрепить дату выборов 31 марта.

 

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