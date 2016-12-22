Президент США Дональд Трамп прибыл в Буэнос-Айрес на саммит «большой двадцатки». Об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.

«Только что приземлился в Аргентине с Меланией! (первая леди — прим. РБК)», — рассказал он.

Саммит G20 пройдет с 30 ноября по 1 декабря в столице Аргентины. Во время саммита планировалась встреча Трампа с президентом России Владимиром Путиным, однако накануне американский лидер заявил в Twitter об ее отмене. Он объяснил свое решение тем, что Россия не вернула Украине задержанных около Керченского пролива украинских военнослужащих и корабли. Однако Трамп выразил надежду, что встретится с Путиным после того, как эта ситуация будет урегулирована.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин готов к контактам с Трампом, несмотря на отказ от встречи на саммите G20. Песков выразил сожаление решением американского президента и добавил, что в связи с этим обсуждение серьезных вопросов международной и двусторонней повестки откладывается «на неопределеное время».