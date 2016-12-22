Макрона и его супругу не встретили в аэропорту Буэнос-Айреса

Президент и первая леди Франции прилетели в Аргентину на саммит G20, однако, сойдя с трапа, не обнаружили на взлетно-посадочной полосе никого из местных официальных лиц. Они появились, только когда Макрон уже садился в машину

Эмманюэль и Брижит Макрон (Фото: Martin Acosta / Reuters)

Президент Франции Эмманюэль Макрон и его супруга Брижит ​вечером 29 ноября прилетели в столицу Аргентины Буэнос-Айрес. Как сообщает местный телеканал Todo Noticias, по прибытии их должны были встретить вице-президент Габриэла Микетти и другие официальные лица.

В разговоре с телеканалом Микетти отметила, что Макрона и его супругу не встретили на взлетно-посадочной полосе, поскольку сотрудники французского посольства не вовремя сообщили о том, что президент уже прилетел и сошел на землю.

«Все было распланировано по минутам и согласовано с сотрудниками протокола (президента. — РБК) Франции, пока они не сказали нам «сейчас». Когда они дали нам указание, мы поняли, что президент уже садится в автомобиль», — заявила вице-президент.

Телеканал также опубликовал видео прилета. На кадрах видно, как Макрон и первая леди спускаются по трапу, оглядываются и, не найдя ни одного встречающего официального лица, идут к автомобилю. По пути президент Франции жмет руку сотруднику аэропорта.

Видео: ruptly.tv

30 ноября в Аргентине открывается саммит «Б​ольшой двадцатки». Он продлится два дня и закроется 1 декабря. Эмманюэль и Брижит Макрон были одними из первых, кто прилетел на него. Их самолет приземлился вслед за прибытием наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана.