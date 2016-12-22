Гендиректором Forbes Russia станет бывший главный редактор Муртазаев

И.о. гендиректора Наталья Гандурина, возглавлявшая Forbes Russia в последние три месяца, покидает свой пост, ее место займет член совета директоров издания Эльмар Муртазаев. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в РБК.

Отмечается, что Гандурина перейдет на позицию замгендиректора по коммерции в Forbes Russia. «Превосходное знание Эльмаром редакционных процессов в сочетании с приобретенным им предпринимательским опытом, в том числе в диджитал медиа-стартапах, позволит нам с уверенностью смотреть в будущее планируемых нами реформ», — заявил акционер и член совета директоров Forbes Russia Магомед Мусаев.

Заседание совета директоров издания, на котором будет выдвинута кандидатура нового гендиректора, пройдет в декабре. До заседания Муртазаев будет исполнять обязанности гендиректора. Предыдущий главный редактор журнала Николай Усков был уволен в июне после конфликта с редакцией издания. В июле и.о. главного редактора стал Андрей Золотов.

Холдинг ACMG владел журналом с сентября 2015 года, купив его у издательского дома Axel Springer. В августе владельцем Forbes Russia стал Магомед Мусаев.

Эльмар Муртазаев возглавлял российскую редакцию Forbes в 2014-2016 годах, затем он занимал пост управляющего директора телеканала РБК. После ухода в 2017 году из РБК Муртазаев вместе с бывшим шеф-редактором объединенной редакции РБК Елизаветой Осетинской основал проект «Русские норм!». В ноябре 2018 года Муртазаев и Осетинская вошли в состав совета директоров Forbes Russia.