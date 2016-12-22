В совет директоров Forbes Russia вошли бывшие главреды издания

Журнал Forbes Russia сформировал состав совета директоров на ближайший год. Как сообщили РБК в издании, в совет вошли 11 человек, его председателем стал сооснователь и председатель совета директоров Mail.Ru Group Дмитрий Гришин.
В совет также вошли независимые директора, ими, помимо Гришина, стали бывшие главные редакторы Forbes Russia — Елизавета Осетинская (основатель ресурса The Bell, партнер проекта «Русские Норм!») и Эльмар Муртазаев (партнер проекта «Русские Норм!»), гендиректор Sports.ru Дмитрий Навоша и бывший президент МТС Василий Сидоров.
Интересы редакции в совете директоров будут представлять редакционный директор Николай Усков, главный редактор Николай Мазурин и журналист Елена Березанская, интересы акционера — председатель правления Forbes Russia Арманжан Байтасов, председатель комитета по стратегии, управляющий партнер УК «Спутник» Булат Столяров и владелец Forbes Russia Магомед Мусаев.
Основной задачей совета в издании называют выработку и принятие новой стратегии журнала и содействие ее реализации. Первое заседание запланировано на декабрь текущего года.
В августе стало известно, что президент фонда Global Venture Alliance Магомед Мусаев выкупил российскую версию журнала Forbes у медиагруппы ACMG Александра Федотова.
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