Мадуро решил предложить ОПЕК снизить добычу нефти

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о намерении предложить ОПЕК снизить суточную добычу нефти. Его заявление опубликовал телеканал NTN24

Мадуро отметил, что только за последние 15 дней цена на венесуэльскую нефть упала на $18 за баррель. ​«Венесуэла направит на саммите ОПЕК+ 6 декабря предложение ратифицировать [новое] нефтяное соглашение и осуществить значительное сокращение [добычи нефти], сбалансировать рынок и защитить умеренные цены, которые у нас были, а также те, что у нас сейчас есть», — сказал глава государства.

Цены на нефть резко упали в ноябре. С начала октября цена нефти марки Brent упала более чем на 28%, WTI — на 30%. К 29 ноября нефть Brent упала до $57,78

Катализатором обвала стало заявление президента США Дональда Трампа о сохранении двусторонних отношений Соединенных Штатов и Саудовской Аравии после убийства саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи. Трения между Эр-Риядом и Вашингтоном поддерживали стоимость нефти на высоком уровне. Другими причинами падения цены нефти является угроза замедление мирового экономического роста и бегство инвесторов из рискованных активов.

12 ноября в Эр-Рияде заявили о рассмотрении планов сократить общую добычу ОПЕК на 1 млн баррелей. 29 ноября о готовности рассматривать такую возможность заявила и Россия. Ее доля в сокращении может составить порядка 166 тыс. баррелей. После этого нефть 29 ноября резко подорожала: баррель WTI подскочил до $51,56 (+4,25% к минимуму дня), а цена барреля Brent — до $60,23. Однако никаких официальных договоренностей между Москвой и Эр-Риядом пока не заключено.