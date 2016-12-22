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В Саудовской Аравии допустили снижение добычи нефти в 2019 году
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В Саудовской Аравии допустили снижение добычи нефти в 2019 году
Экономика, 03:56
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В Саудовской Аравии допустили снижение добычи нефти в 2019 году

Саудовская Аравия может сократить добычу нефти в 2019 году, заявил министр нефти королевства Халид аль-Фалих. Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, Эр-Рияд может снизить добычу уже в декабре на 500 тыс. баррелей по сравнению с ноябрем в ответ на просьбы других производителей об этом. Халид аль-Фатих сделал это заявление несмотря на то, что после недавней встречи ОПЕК+ не было озвучено каких-либо изменений в области производства нефти.

Пятью днями ранее Иран призвал сократить добычу Саудовскую Аравию и Россию до 1 млн баррелей нефти в день, так как из-за увеличения темпов добычи цены на нее упали на $15. О том, чтобы на шесть месяцев увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей ОПЕК и другие крупные экспортеры приняли решение на саммите в июне 2018 года. Инициативу предложили Москва и Эр-Рияд. До этого действовало соглашение ОПЕК+ 2016 года, по которому добыча суммарно снижалась 1,8 млн баррелей в сутки. Договоренность дважды продлевалась, крайним сроком действия был обозначен конец 2018 года.

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5 ноября, на фоне введения нового пакета санкций США против Ирана, которые, в частности, ограничили покупку иранской нефти, цена на нефть марки Brent опустилась ниже $72 за баррель.

 

Теги: ОПЕК , снижение добычи , Саудовская Аравия
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