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Эр-Рияд заявил о необходимости снизить добычу нефти на 1 млн барр. в день
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Эр-Рияд заявил о необходимости снизить добычу нефти на 1 млн барр. в день
Экономика, 13:13
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Эр-Рияд заявил о необходимости снизить добычу нефти на 1 млн барр. в день
Саудовская Аравия заявила, что к этому подталкивает технический анализ рынка. С идеей возможного сокращения суточных поставок нефти на 1 млн баррелей согласны члены ОПЕК и ОПЕК+, в том числе и Россия
Фото: Nick Oxford / Reuters

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих в ходе международной нефтяной выставки и конференции ADIPEC 2018 в Абу-Даби заявил о необходимости снизить в следующем году суточную добычу нефти на 1 млн баррелей с октябрьского уровня, передает Gulf Business.

По его словам, с этим согласны члены ОПЕК и их союзники. Он подчеркнул, что из-за падающего спроса в декабре Саудовская Аравия планирует добыть на полмиллиона баррелей нефти в сутки меньше по отношению к ноябрьским показателям.

После этого глава королевского ведомства рассказал, что главы энергетических ведомств стран ОПЕК и ОПЕК+ не в рамках форума 11 ноября договорились, что будут делать все возможное для того, чтобы сбалансировать рынок и остановить падение цен.

«Мы собираемся сделать все, что только сможем, чтобы сохранить запасы и обеспечить фундаментальные правила спроса в разумно узком диапазоне по отношению к балансу, и мы считаем, что рынки успокоятся <...> Мы не занимаемся определением цены в будущем», — подчеркнул он.

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Он добавил, что в этих прогнозах есть множество допущений, которые могут измениться уже через две-три недели. О планах сократить объем поставок, в том числе из-за сезонных факторов аль-Фалих рассказывал и в минувшее воскресенье.

Глава российского Минэнерго Александр Новак перед заседанием комитета ОПЕК+ заявил, что Москва не будет против сокращения добычи, если такое решение будет согласованно принято всеми участниками. Россия, по словам главы ведомства, «будет действовать сообща с другими странами, чтобы рынок был сбалансирован и был стабильный».

«Мы в этом тоже заинтересованы, как и другие страны», — сказал Новак (цитата по «Интерфаксу»).

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В ходе саммита в июне страны — члены ОПЕК и другие крупные экспортеры приняли решение увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки на следующие шесть месяцев. Однако на минувшей неделе Иран обратился к Эр-Рияду и Москве с требованием​ сократить добычу до 1 млн баррелей нефти в день, поскольку из-за увеличения темпов добычи цены на углеводороды упали на $15.

Автор: Анна Трунина.
Теги: рынок нефти , Саудовская Аравия
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