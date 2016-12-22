Защите Кокорина и Мамаева отказали в передаче жалобы в Мосгорсуд

Судья кассационной инстанции вынес определение об отказе в передаче кассационных жалоб защитников футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева на рассмотрение президиума Мосгорсуда. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.
«Кассационная инстанция не нашла оснований для передачи жалоб», — сказали в суде.
Ранее адвокаты футболистов сообщили ТАСС, что обратились в президиум Мосгорсуда с кассационными жалобами с просьбами о смягчении меры пресечения.
В середине ноября адвокат Игорь Бушуев, представляющий интересы Павла Мамаева, обратился в Тверской суд Москвы с просьбой изменить меру пресечения футболисту и отпустить его под залог. Позднее пресс-секретарь суда Анастасия Дзюрко заявила, что обращение было подано «ненадлежащим образом», поэтому суд не стал его рассматривать.
Павел Мамаев и Александр Кокорин, а также его брат Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий в середине октября были арестованы за потасовку в центре Москвы. В ходе инцидента пострадал чиновник Минпромторга Денис Пак. Против футболистов возбуждены дела по ст. 116 УК РФ (побои) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство организованной группой).