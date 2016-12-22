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Защита попросила выпустить Павла Мамаева под залог
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Защита попросила выпустить Павла Мамаева под залог
Соответствующее ходатайство поступило в Тверской суд Москвы. По некоторым данным, это произошло после изменения обвинения футболисту
Павел Мамаев (Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости)

В Тверской районный суд города Москвы поступило обращение адвоката Игоря Бушманова, представляющего интересы российского футболиста Павла Мамаева, об изменении меры пресечения для его подзащитного с заключения под стражу на залог. Об этом сообщила РБК пресс-секретарь Тверского суда Анастасия Дзюрко.

Она добавила, что Бушманову на обращение дан ответ в порядке, установленном законом. «Суд не стал рассматривать данное обращение, так как оно было ненадлежаще подано», — уточнила Дзюрко «Интерфаксу». Сам Бушманов отказался прокомментировать РБК ситуацию.

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«Росбалт» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает, что Главное следственное управление ГУ МВД по Москве изменило обвинение Мамаеву. Информацию об изменении обвинения подтвердил РАПСИ адвокат спортсмена. Какое новое обвинение предъявлено Мамаеву, собеседники изданий не уточняют. Перед арестом Мамаеву было предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ — нанесение побоев и хулиганство. Собеседник «Росбалта» добавил, что одновременно с перепредъявлением обвинения Мамаеву защита подала в суд ходатайство об изменении ему меры пресечения на освобождение под залог.

Информированный источник «Интерфакса» сообщает, что Мамаеву заново предъявили обвинение после устранения нарушений, выявленных прокуратурой. Состав и существо «нового» обвинения не отличаются от прежних, уточняет собеседник.

Видео: РБК

Мамаев был задержан в связи с несколькими потасовками в Москве, которые произошли 8 октября. Вместе с Мамаевым участие в них принимал и другой известный футболист, Александр Кокорин. Вначале они напали на водителя телеведущей «Первого канала», сделавшего им замечание. Затем футболисты и сопровождавшая их группа молодых людей отправились в кафе, где они вступили в конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком. И водитель, и чиновник получили травмы, обоим понадобилась госпитализация. Суд поместил Мамаева и Кокорина под арест до 8 декабря.

Авторы: Мария Бондаренко, Маргарита Алехина.
При участии: Дмитрий Серков.
Теги: Павел Мамаев , Тверской суд , залог , арест
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