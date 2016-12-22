Суд назвал неправильно поданной жалобу на арест Мамаева

Жалоба на арест футболиста Павла Мамаева была подана «ненадлежащим образом», потому суд ее не рассмотрел, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря Тверского суда Москвы Анастасию Дзюрко.

«Суд не стал рассматривать данное обращение, так как оно было ненадлежаще подано», — сказала она, отметив, что защите футболиста направили письмо с разъяснениями.

Ранее стало известно, что адвокат Игорь Бушуев, представляющий интересы Мамаева, обратился в Тверской суд Москвы с просьбой изменить меру пресечения для его подзащитного и выпустить футболиста под залог.

При этом источник «Росбалта» сообщал, что в Главном следственном управлении ГУ МВД изменили обвинение в отношении Мамаева, это подтвердил РАПСИ и адвокат футболиста. В то же время, по словам источника «Интерфакса», статья в обвинениях не изменилась — их предъявили заново, устранив нарушения, которые нашла прокуратура.

Видео: РБК

Мамаева задержали и арестовали, после того как он и другой футболист, Александр Кокорин, как полагает следствие, 8 октября избили водителя телеведущей «Первого канала», сделавшего им замечание, а позже вступили в конфликт с главой департамента Минпромторга Денисом Паком в одном из кафе. Футболисты нанесли водителю и чиновнику травмы, пострадавшие были госпитализированы. Суд отправил футболистов под арест до 8 декабря.