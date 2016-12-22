Министр обороны Турции назвал дату поставки двух истребителей F-35

США передадут Турции два истребителя F-35 в марте 2019 года, заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, сообщает агентство Anadolu.

Разместить самолеты планируют на авиабазе в Малатье. По словам министра, там продолжаются интенсивные работы по созданию соответствующей инфраструктуры. «Все идет по плану. Третий и четвертый самолеты будут переданы в марте следующего года», — цитирует его агентство.

Первые два самолета были переданы Анкаре в июне, однако пределов США они не покидали: истребители дислоцированы в США, на авиабазе Люк в Аризоне, и используются для подготовки турецких пилотов.

Против передачи F-35 Турции возражал американский конгресс, после того как Анкара заключила сделку по покупке у России зенитно-ракетных систем С-400 (они должны быть переданы летом 2019 года). Поправку, призванную заблокировать поставку F-35, внесли в законопроект об ассигнованиях на национальную оборону на 2019 год, однако к этому моменту ее одобрил только сенат и в действие она не вступила. Госдеп, в свою очередь, предупреждал Анкару о риске санкций из-за С-400.

Однако, по словам Хулуси Акара, разногласия стран поставке самолетов не угрожают. «Ни о какой негативной ситуации речи нет», — сказал он.

Турция намерена приобрести у США сто истребителей F-35 Lightining II, согласно контракту​ первая партия самолетов, созданных американской корпорацией Lockheed Martin, составит 30 боевых машин.

В начале октября о том, что программа по поставке американских самолетов в Туцию будет продолжена, говорил контр-адмирал США Мэтт Винтен. «Нет никаких признаков изменений касательно поставки 100 самолетов [F-35 в Турцию]», — заявил контр-адмирал.