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СМИ узнали о новом переносе даты Объединительного собора УПЦ
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СМИ узнали о новом переносе даты Объединительного собора УПЦ
Раскол церкви, 00:39
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СМИ узнали о новом переносе даты Объединительного собора УПЦ

Объединительный собор Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной церкви (УАПЦ) перенесен с 22 ноября на 9-10 декабря. Об этом со ссылкой на церковные источники сообщает издание «Левый берег».

Причину переноса даты собора издание не озвучило. Изначально собор предполагалось провести в октябре.

Объединительный собор УПЦ КП и УАПЦ планируется провести до конца 2018 года. По сообщениям СМИ, для объединения церквей возглавляющие их предстоятели Филарет и Макарий должны отказаться от планов руководства объединенной структурой. РПЦ, к корой относится Украинская православная церковь Московского патриархата заявила, что собор в ее глазах является «канонически ничтожным сборищем». Возможное присутствие на нем некоторых иерархов УПЦ МП не будет считаться для Москвы представительством самой церкви.

11 октября Константинопольский патриархат подтвердил  намерение даровать украинской церкви автокефалию. Он установил каноническое общение с УАПЦ и УПЦ КП. В ответ РПЦ прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом, под предлогом того, что  этот демарш является  «беззаконным» и «неканоническим»
 

Теги: УПЦ КП , Украина
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