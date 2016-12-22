Нефтяные компании в ноябре увеличили поставки топлива на внутренний рынок, выполняя соглашение с правительством, сказал журналистам замглавы Минэнерго Павел Сорокин, передает корреспондент РБК.

Отгрузка бензина и дизеля на внутренний рынок в ноябре выросла примерно на 5% и 10%, сказал замглавы ФАС Анатолий Голомолзин

12 ноября правительство и крупнейшие нефтяные компании, включая «Роснефть», «Газпром нефть» и ЛУКОЙЛ,​ подписали соглашение о заморозке цен на топливо до конца года на уровне июня 2018 года. Кроме того, нефтяники обязались повысить поставки бензина и дизельного топлива на внутренний рынок минимум на 3% относительно прошлогодних показателей и обеспечить топливом независимые АЗС.

В Независимом топливном союзе заявили, что для того, чтобы независимые АЗС могли работать не в убыток, им необходима наценка не мене 3 руб. на литр бензина.