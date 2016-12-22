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Минэнерго оценило доходы нефтяников в 4 руб. за литр бензина на АЗС
Заморозка цен на бензин, 12:48
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Минэнерго оценило доходы нефтяников в 4 руб. за литр бензина на АЗС
Продажа бензина на внутреннем рынке стала еще выгоднее экспорта. По данным Минэнерго, к концу ноября нефтяные компании стали зарабатывать по 4,2 руб. за литр
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Продажа бензина на АЗС в России стала еще выгоднее на фоне продолжающегося падения цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные из презентации к докладу заместителя министра энергетики России Павла Сорокина на пресс-конференции в ТАСС, передает корреспондент РБК.

«При реализации по экспортной альтернативе [в Центральном федеральном округе] сегодня складывается маржа в 4,2 руб. за литр», — говорится в презентации. Экспортная альтернатива — это стоимость топлива за рубежом за вычетом транспортных расходов и пошлин.

По словам Сорокина, оптово-розничная маржа находится на уровне 2014 года. «Ситуация стабилизировалась», — заметил Сорокин. За год цены на бензин выросли на 10,2%, до 41,72 руб. за литр, на зимнее дизельное топливо — на 15,91%, до 46,47 руб. за литр, также говорится в презентации.

Как ранее писал РБК, в начале ноября экспортный нэтбэк (то же, что и альтернатива) упал ниже биржевых цен в России, что сделало российский рынок премиальным. Нэтбэк падал вплоть до 12 ноября — на этот день премия для бензина АИ-95 составила 3,46 руб. за литр (стоимость бензина — 40,13 руб. за литр), для АИ-92 — 2,5 руб. (цена на бирже — 37,1 руб. за литр).

В сентябре литр АИ-95 стоил 40,78 руб., а нэтбэк был выше на 7 руб. Подобный разрыв был и весной 2018 года. Таким образом, в ноябре экспорт для компаний стал не таким выгодным, как продажа топлива на внутреннем рынке. Правда, бензин из России и так почти не экспортируется.

Премии на внутреннем рынке появились после того, как правительство и крупнейшие нефтяные компании договорились заморозить цены на бензин и дизель на уровне июня до конца 2018 года.

Авторы: Алина Фадеева, Павел Казарновский.
Теги: Минэнерго , АЗС , нефтекомпании
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