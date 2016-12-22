Четвертый дивизион ЗРК С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму
Политика, 13:41
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Четвертый дивизион ЗРК С-400 заступил на боевое дежурство в Крыму
Четвертый дивизион зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в Крыму заступил на боевое дежурство, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Черноморского флота. Дивизион размещен в Джанкое, который находится примерно в 30 км от российско-украинской границы.
Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения Черноморского флота Алексей Рулев, боевые расчеты развернули пусковые установки, выполнили ориентирование на местности и начали обнаружение и отслеживание целей.
О планах российских военных развернуть в Крыму новый дивизион С-400 стало известно накануне.
Первый дивизион ЗРК С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство в Крыму в январе 2017 года в Феодосии, второй — в январе 2018 года в Севастополе, третий — в сентябре в Евпатории.