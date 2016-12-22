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На боевое дежурство в Крыму заступит новый дивизион ЗРК С-400
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На боевое дежурство в Крыму заступит новый дивизион ЗРК С-400
Политика, 10:45
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На боевое дежурство в Крыму заступит новый дивизион ЗРК С-400

Дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» завершил испытания и в ближайшее время заступит на боевое дежурство в Крыму, сообщил РБК представитель Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.

По его словам, личный состав зенитно-ракетных подразделений соединения ПВО 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, который дислоцирован в Крыму, начал подготовку техники для отправки на станцию погрузки. Оттуда ЗРС доставят железнодорожным транспортом в пункт дислокации.

«В ближайшее время новый комплекс заступит на боевое дежурство по защите воздушного пространства РФ и заменит предыдущий ЗРК [зенитный ракетный комплекс]», — отметил Астафьев. Ранее дивизион успешно выполнил первые стрельбы на полигоне в Астраханской области.

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В сентябре на боевое дежурство в Крыму заступил третий дивизион ЗРК С-400 «Триумф». В январе 2017 года на дежурство заступил первый дивизион, в январе 2018 года — второй.

Теги: ЗРК С-400 , Крым , С-400
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