На боевое дежурство в Крыму заступит новый дивизион ЗРК С-400

Дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» завершил испытания и в ближайшее время заступит на боевое дежурство в Крыму, сообщил РБК представитель Южного военного округа (ЮВО) полковник Вадим Астафьев.

По его словам, личный состав зенитно-ракетных подразделений соединения ПВО 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, который дислоцирован в Крыму, начал подготовку техники для отправки на станцию погрузки. Оттуда ЗРС доставят железнодорожным транспортом в пункт дислокации.

«В ближайшее время новый комплекс заступит на боевое дежурство по защите воздушного пространства РФ и заменит предыдущий ЗРК [зенитный ракетный комплекс]», — отметил Астафьев. Ранее дивизион успешно выполнил первые стрельбы на полигоне в Астраханской области.

В сентябре на боевое дежурство в Крыму заступил третий дивизион ЗРК С-400 «Триумф». В январе 2017 года на дежурство заступил первый дивизион, в январе 2018 года — второй.