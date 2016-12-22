В Крыму заступил на дежурство третий дивизион ЗРК С-400 «Триумф»

Третий дивизион российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Черноморского флота Алексея Рулева.
«Боевые расчеты зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» из состава соединения противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Южного военного округа заступили на боевое дежурство по противовоздушной обороне в Евпатории», — сказал он.
Первый зенитный ракетный полк, вооруженный С-400, заступил на боевое дежурство в Крыму в январе 2017 года. Второй дивизион заступил на дежурство в январе 2018 года. Комплексы противовоздушной обороны расположили около мыса Фиолент в Севастополе.
В мае в Минобороны рассказали, что ПВО в Крыму получат новые комплексы С-400 «Триумф» и «Панцирь-С». ЗРК С-400 способен уничтожать средства воздушно-космического нападения на большой и средней дальности. Он может поражать аэродинамические цели на расстоянии до 400 км, а тактические баллистические — до 60 км. Комплекс приняли на вооружение в 2007 году.