В Крыму развернули второй дивизион С-400

В Крыму заступил на дежурство второй дивизион зенитных ракетных комплексов противовоздушной обороны С-400 «Триумф. Об этом сообщил корреспондент ТАСС.



Комплексы ПРО расположены около мыса Фиолент в Севастополе. Они были выдвинуты на позиции и развернуты. Технические расчеты перевели их в боевое положение. Также начали работать средства обнаружения и отслеживания целей.

Как заявил командующий ВВС и ПВО Южного военного округа генерал-лейтенант Виктор Севостьянов на церемонии, которая посвящена началу вахты С-400, новые комплексы повысят «боевые возможности и эффективность всей противовоздушной обороны» Крыма. Севостьянов назвал возможности комплекса «Триумф» уникальным. «Но сама система — ничто без людей», — подчеркнул он. Командующий Южного военного округа поздравил военнослужащих зенитно-ракетного полка четвертой армии и вручил приказ о заступлении на службу С-400 его командиру.

Первый дивизион С-400 был развернут в Крыму в январе 2017 года и находится в районе Феодосии. ЗРК С-400 «Триумф» предназначен для уничтожения самолетов, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия. Кроме того, он может быть применен против наземных объектов. Дальность его действия — 400 км. ЗРК С-400 могут поражать цели на высоте до 30 км.

В Кремле заявили, что размещение второго дивизиона С-40 не должно восприниматься, в качестве угрозы. Как пояснил пресс-секретарь российского президента, это сделано, чтобы обеспечить безопасность России. По его словам, у Москвы есть на это «полное суверенное право».