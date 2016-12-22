Гендиректор главного финансового института «Роскосмоса» уволился

Генеральный директор главного научного института «Роскосмоса» (ФГУП «Организация «Агат») Дмитрий Хомаза уволился с занимаемой должности. Об этом РБК сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Подтверждаем, [он] уволился по собственному желанию», — сообщили в пресс-службе.

Сам Хомаза рассказал «РИА Новости», что он подал заявление об отставке еще в начале ноября.

На сайте ФГУП «Организация «Агат» сообщается, что исполняющим обязанности гендиректора предприятия назначен Борис Питаленко.

25 ноября глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о больших проблемах в «Роскосмосе», которые связаны с нерациональными тратами выделенных госкорпорации средств. При этом он назвал «Роскосмос» рекордсменом по масштабу сворованных денег, добавив, что сейчас компетентные органы проводят расследование по факту исчезновения средств.

В ответ на заявление Кудрина руководство «Роскосмоса» пообещало сделать соответствующие выводы. «Проверка продолжается, по результатам будут сделаны необходимые выводы и проведены организационные действия», — сказали в госкорпорации.

Позднее официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной сообщил, что из-за нарушений в работе «Роскосмоса» уже возбуждено 16 уголовных дел. Также он рассказал, что следственные органы проверяют еще 44 материала, подготовленные прокуратурой, и могут открыть новые уголовные дела.