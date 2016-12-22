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Гендиректор главного финансового института «Роскосмоса» уволился
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Гендиректор главного финансового института «Роскосмоса» уволился
Общество, 12:23
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Гендиректор главного финансового института «Роскосмоса» уволился

Генеральный директор главного научного института «Роскосмоса» (ФГУП «Организация «Агат») Дмитрий Хомаза уволился с занимаемой должности. Об этом РБК сообщили в пресс-службе госкорпорации.

«Подтверждаем, [он] уволился по собственному желанию», — сообщили в пресс-службе.

Сам Хомаза рассказал «РИА Новости», что он подал заявление об отставке еще в начале ноября.

На сайте ФГУП «Организация «Агат» сообщается, что исполняющим обязанности гендиректора предприятия назначен Борис Питаленко.

Кудрин назвал «Роскосмос» рекордсменом по масштабу сворованных средств
Общество

25 ноября глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил о больших проблемах в «Роскосмосе», которые связаны с нерациональными тратами выделенных госкорпорации средств. При этом он назвал «Роскосмос» рекордсменом по масштабу сворованных денег, добавив, что сейчас компетентные органы проводят расследование по факту исчезновения средств.

В ответ на заявление Кудрина руководство «Роскосмоса» пообещало сделать соответствующие выводы. «Проверка продолжается, по результатам будут сделаны необходимые выводы и проведены организационные действия», — сказали в госкорпорации.

Позднее официальный представитель Генеральной прокуратуры Александр Куренной сообщил, что из-за нарушений в работе «Роскосмоса» уже возбуждено 16 уголовных дел. Также он рассказал, что следственные органы проверяют еще 44 материала, подготовленные прокуратурой, и могут открыть новые уголовные дела.

Теги: «Роскосмос» , увольнение
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