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Трамп не исключил помилования Манафорта
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Трамп не исключил помилования Манафорта
Политика, 06:24
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Трамп не исключил помилования Манафорта

Не стоит исключать возможности помилования экс-руководителя предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа Пола Манафорта, осужденного в налоговых преступлениях и обвиняемого мошенничестве и ряде других преступлений, заявил глава государства в интервью газете The New York Post.

«Это никогда не обсуждалось, но не стоит исключать такой возможности. Почему бы и нет?», — сказал Трамп.

В августе Манафорт был признан присяжными виновным по восьми пунктам обвинения: пять обвинений в совершении налогового мошенничества, два обвинения, связанных с нарушением банковского законодательства, и одно о сокрытии зарубежных счетов в банках. О десяти остальных обвинениях, включая покушение на мошенничество, присяжные не смогли прийти к единому мнению. В октябре обвинение согласилось с предложением суда снять часть оставшихся обвинений. Окончательный вердикт по делу должен быть оглашен в феврале 2019 года.

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В сентябре Манафорт признал вину в воспрепятствовании правосудию и в заговоре против США, когда работал на экс-президента Украины Виктора Януковича и «Партию регионов» ради улучшения ее имиджа. Кроме того, Манафорта также подозревают в связи с делом о «российском вмешательстве». В конце ноября The Guardian сообщила о встрече Манафорта с главой портала WikiLeaks Джулианом Ассанджем в связи с публикацией переписки соперницы Трампа на выборах Хиллари Клинтон. Портал отрицает факт встреч.

 

Теги: Словакия , Украина , беженцы
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