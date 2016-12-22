Трамп не исключил помилования Манафорта

Не стоит исключать возможности помилования экс-руководителя предвыборного штаба действующего президента США Дональда Трампа Пола Манафорта, осужденного в налоговых преступлениях и обвиняемого мошенничестве и ряде других преступлений, заявил глава государства в интервью газете The New York Post.

«Это никогда не обсуждалось, но не стоит исключать такой возможности. Почему бы и нет?», — сказал Трамп.

В августе Манафорт был признан присяжными виновным по восьми пунктам обвинения: пять обвинений в совершении налогового мошенничества, два обвинения, связанных с нарушением банковского законодательства, и одно о сокрытии зарубежных счетов в банках. О десяти остальных обвинениях, включая покушение на мошенничество, присяжные не смогли прийти к единому мнению. В октябре обвинение согласилось с предложением суда снять часть оставшихся обвинений. Окончательный вердикт по делу должен быть оглашен в феврале 2019 года.

В сентябре Манафорт признал вину в воспрепятствовании правосудию и в заговоре против США, когда работал на экс-президента Украины Виктора Януковича и «Партию регионов» ради улучшения ее имиджа. Кроме того, Манафорта также подозревают в связи с делом о «российском вмешательстве». В конце ноября The Guardian сообщила о встрече Манафорта с главой портала WikiLeaks Джулианом Ассанджем в связи с публикацией переписки соперницы Трампа на выборах Хиллари Клинтон. Портал отрицает факт встреч.



