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В Киеве радикалы захватили торговый центр Ocean Plaza
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В Киеве радикалы захватили торговый центр Ocean Plaza
Украинский кризис, 28 ноя, 23:57
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В Киеве радикалы захватили торговый центр Ocean Plaza

В помещение ТЦ Ocean Plaza ворвались представители молодежного крыла националистической партии ВО «Свобода», сообщает агентство УНИАН.

Молодые люди зашли в помещение, подожгли дымовые шашки и захватили рабочие места администраторов информационной стойки. Они разрисовали главный вход и стеклянные стены Ocean Plaza надписями «Долой московский бизнес», «Собственность России», и «Не покупай в Оушен Плаза».

На фотографиях, опубликованных агентством, видны находящиеся в здании полицейские.

Из-за задымления и препятствования нормальной работе посетителей ТЦ эвакуировали. Об этом сообщает администрация Ocean Plaza на своей странице в Facebook.

На ситуацию с ТЦ отреагировало посольство США на Украине. В посте диппредставительства в Twitter говорится о том, что оно следит за ситуацией.

18 ноября радикалы попытались прорваться на территорию Михайловского монастыря в центре Киева. Полиция оттеснила их от ворот и не дала проникнуть в комплекс зданий. Принадлежность радикалов не называлась.

Торговым центром Ocean Plaza владеет компания «ТПС Недвижимость», которая была создана Аркадием Ротенбергом и его партнерами Александром Скоробогатько и Александром Пономаренко. В 2015 году Аркадию Ротенбергу принадлежало 33% компании, говорил РБК представитель компании. По данным «Коммерсанта» на июнь 2018 года, «ТПС Недвижимость» контролировалась компанией TPS Real Estate. В ней 66,7% принадлежало дискреционному трасту, который действовал в интересах семей Александра Пономаренко и Александра Скоробогатько, 33,3% косвенно принадлежат дочери Аркадия Ротенберга, Лилии Ротенберг. Компания «ТПС Недвижимость» в июне вела переговоры о продаже торгового центра.

Теги: торговый центр , Киев , радикалы , «Свобода»
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