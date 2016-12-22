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Радикалы попытались прорваться на территорию монастыря в Киеве
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Радикалы попытались прорваться на территорию монастыря в Киеве
Общество, 21:32
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Радикалы попытались прорваться на территорию монастыря в Киеве

Радикалы в Киеве попытались прорваться на территорию Михайловского монастыря. Об этом пишет украинская газета «Вести».

Уточняется, что правоохранители оттеснили радикалов от ворот монастыря. Михайловский монастырь принадлежит Украинской православной церкви Киевского патриархата.

Также отмечается, что на Михайловской площади рядом с собором проходило собрание активистов. По их словам, они проводят акцию против действующих властей. По данным «Страны.ua», на собрании присутствовали около 200 человек.

В конце сентября члены запрещенной в России радикальной организации «Правый сектор» захватили здания митрополичьих палат при Свято-Троицком храме на западе Украины. По словам прихожан, радикалы проникли в храм через музыкальную школу и начали драку с прихожанами.

Теги: радикалы , Храм , Киев
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