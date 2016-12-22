Евтушенков прокомментировал планы Гуцериева купить «Детский мир»

Основной владелец АФК «Система» Владимир Евтушенков рассказал РБК, что в настоящее время ведутся переговоры с возможными покупателями группы компаний «Детский мир», однако никаких сроков по сделке пока нет.

«Идет постоянный разговор с возможными покупателями, обычный процесс торговли: продавец хочет получить побольше, а покупатель хочет заплатить поменьше. Когда интересы сходятся в одной точке — наступает момент продажи», — сказал он.

Евтушенков добавил, что сейчас нет такого положения, что необходимо немедленно продать «Детский мир», поэтому процесс с покупателем идет на равных условиях. Никаких сроков, по его словам, корпорация по сделке не ставит.

«Случится ли это в этом году, случится ли это в следующем — как говорят — так звезды сложились», — отметил Евтушенков.

Ранее источники газеты «Ведомости» рассказали, что одним из претендентов на покупку «Детского мира» стал председатель совета директоров «РуссНефти» Михаил Гуцериев, а также его финансовая группа «Сафмар». АФК «Система» владеет 52,1% акций «Детского мира». Два источника РБК подтвердили намерение Гуцериева купить этот пакет акций.

Евтушенков также сообщал, что сделка по продаже пакета АФК может быть закрыта в 2018 году или в начале следующего. Он отметил, что уже достигнута «принципиальная договоренность» о продаже, однако не уточнил, с кем она заключена.

В сентябре «Коммерсантъ» узнал, что контрольный пакет в ГК «Детский мир» планирует приобрести сенатор Сулейман Керимов.