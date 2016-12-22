Чистая прибыль ЛУКОЙЛА за девять месяцев выросла на 54,3%

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за январь—сентябрь увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 54,3% и составила 460,1 млрд руб. Об этом сообщается на сайте компании.
Прибыль за третий квартал по отношению ко второму кварталу выросла на 9,8%, составив 183,8 млрд руб. «Рост чистой прибыли сдерживался увеличением износа и амортизации по причине запуска новых производственных мощностей», — отмечается в сообщении ЛУКОЙЛа.
Выручка компании от реализации за девять месяцев выросла на 40,2% и составила 5,99 трлн руб. Согласно сообщению, положительно на рост выручки повлияли увеличение цен на углеводороды, ослабление рубля, рост объемов трейдинга нефтью и увеличение объемов реализации газа. В третьем квартале рост по сравнению со вторым кварталом составил 12,2% — до 2,31 трлн руб.
В середине ноября глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что компания потеряла 8,5 млрд руб. из-за мер по стабилизации топливного рынка. ЛУКОЙЛ и ряд других компаний подписали с Минэнерго и ФАС соглашение о заморозке цен на бензин и дизельное топливо на автозаправках на уровне июня 2018 года.
7 ноября премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее договоренность между властями и нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин и дизельное топливо.