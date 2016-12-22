ЛУКОЙЛ стал пятым участником соглашения по стабилизации цен на бензин

Всего соглашение с российскими властями о заморозке цен на топливо должны подписать десять компаний. Пока в документе нет подтверждения от «Роснефти», «Газпрома», «Сургутнефтегаза», «Татнефти» и группы ТАИФ

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Компания ЛУКОЙЛ подписала соглашение с Минэнерго и ФАС России о заморозке цен на бензин и дизельное топливо на автозаправках на уровне июня 2018 года. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил глава компании Вагит Алекперов.

«Мы подписали. Наша компания поддерживает те договоренности, которые были достигнуты при подготовке протокола. Я подписал», — заявил Алекперов.

31 октября Министерство энергетики, антимонопольная служба, нефтяные компании и независимые нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) договорились о мерах по стабилизации цен на топливном рынке, в том числе согласовали уровень поставок нефтепродуктов в крупный и мелкий опт в фиксированных объемах и ценах.

Согласно договоренностям до конца 2018 года цены на топливо должны быть заморожены на уровне начала июня. С 1 января 2019 года нефтяные компании могут поднять их максимум на 1,7%. С 1 февраля цены будут плавно индексироваться в рамках годовой инфляции 4–4,6%. Ежемесячное производство и реализация нефтепродуктов должны на 3% превышать аналогичные показатели за 2017 год.

7 ноября премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэнерго и ФАС подписать соглашение со всеми крупными нефтяными компаниями. В общей сложности подписи под соглашением должны поставить представители десяти компаний. Первая из них подписала документ только в субботу, 10 ноября, это была ​«Газпром нефть».

На данный момент помимо ​«Газпром нефти» и ЛУКОЙЛа документ подписали также «Нефтегазхолдинг», ГК «Новый поток» и «РуссНефть». Пока не подтвердили участие в соглашении «Роснефть», «Газпром», «Сургутнефтегаз», «Татнефть» и группа ТАИФ.

РБК направил запрос в «Татнефть», «Газпром» и группу ТАИФ. «Сургутнефтегаз» отказалась от комментария.

Официальный представитель «Роснефти» Михаил Леонтьев заявил РБК, что «Роснефть» подписала соглашение первой и сделала это еще 1 ноября. Компания соблюдает подписанные договоренности, подчеркнул он.

Однако источник РБК, близкий к правительству, отметил, что «Роснефть» не подписывала трехстороннее обязывающее соглашение с Минэнерго и ФАС, а подписала только совместное заявление ПАО «Роснефть» и правительства, которое в этом документе представлял вице-премьер Дмитрий Козак.

Дмитрий Медведев, заявляя о необходимости подписать это соглашение, обещал в противном случае ввести «запретительные пошлины», которые могут стоить нефтяным компаниям до 420 млрд руб. в год.​