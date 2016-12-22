Глава ЛУКОЙЛа оценил потери компании от заморозки цен на бензин

Глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил, что компания потеряла 8,5 млрд руб. из-за мер по стабилизации рынка топлива. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы, конечно, несем убытки на розничном рынке, как и все производители. Сегодня наши потери, мы посчитали, за четыре месяца стабилизации топливного рынка, это упущенная выгода, — где-то в объеме 8,5 млрд руб.», — сказал он.

Премьер-министр Дмитрий Медведев 7 ноября подписал постановление, которое закрепило договоренность между властями и нефтяными компаниями о заморозке цен на бензин и дизельное топливо. При этом против заморозки выступали независимые трейдеры и АЗС. Они заявляли, что это может привести к их банкротству.​

Компания ЛУКОЙЛ 12 ноября подписала соглашение с Минэнерго и ФАС о стабилизации цен на внутреннем рынке нефтепродуктов, а именно заморозке цен на бензин и дизельное топливо на автозаправках на уровне июня 2018 года. По словам вице-премьера России Дмитрия Козака, соглашение подписали все нефтяные компании.