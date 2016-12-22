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Медведев поручил выделить до 10 млрд руб. на закупку алюминия
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Медведев поручил выделить до 10 млрд руб. на закупку алюминия
Финансы, 13:14
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Медведев поручил выделить до 10 млрд руб. на закупку алюминия

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству выделить Росрезерву до 10 млрд руб. на закупку и хранение алюминия. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

«Росрезерву обеспечить закупку и хранение алюминия в объеме до 50 тыс. т», — говорится в распоряжении.

По данным Московской биржи, по состоянию на 12:38 мск акции UC Rusal выросли на 0,14%, до 28,7 руб.

Российская компания UC Rusal, которую контролирует Олег Дерипаска, в апреле попала под санкции Минфина США. Министр финансов России Антон Силуанов предлагал господдержку компании, в том числе в виде кредитов Промсвязьбанка. Тем не менее Дерипаска отказался от предложения, объяснив свое решение «кабальными» условиями» предложения.

В июле стало известно о планах правительства ограничить импорт алюминия для поддержки UC Rusal. В этих целях кабмин утвердил «дорожную карту» по развитию алюминиевой промышленности в стране до 2023 года.

В сентябре Министерство промышленности и торговли подготовило проект постановления правительства, запрещающий закупать изделия, содержащие импортный алюминий, для государственных и муниципальных нужд.

Теги: Дмитрий Медведев , поручение , закупка , алюминий
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