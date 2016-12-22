СМИ узнали о планах ограничить импорт алюминия для поддержки Rusal

Российское правительство утвердило «дорожную карту» по развитию алюминиевой промышленности в стране до 2023 года. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказали неназванные источники и подтвердил представитель вице-премьера Дмитрия Козака. Именно он, по информации издания, провел 27 июня совещание, на котором был одобрен этот документ (официальная бумага, как отмечает газеты, имеется в распоряжении «Коммерсанта»).
Программа, как указывает издание, направлена на то, чтобы увеличить внутренний спрос на алюминий в России, и необходима единственному производителю первичного алюминия в стране — компании UC Rusal. Она вместе со своим основным владельцем Олегом Дерипаской в апреле попала под американские санкции. По данным за 2017 год, Rusal, как указывает издание, экспортировал около 80% алюминия: при выпуске в России за год чуть менее 3,6 млн тонн этого металла, компания продала на внутренний рынок до 1 млн тонн.
При этом ряд положений утвержденной на совещании Козака «дорожной карты», по информации газеты, направлен на прямое ограничение и снижение импорта. Так, к 15 октября, согласно документу, участники встречи (Козак, чиновники и представители Rusal) предложили подготовить и внести в правительство инициативу по увеличению ввозных пошлин на алюминиевую продукцию выше уровня связывания ВТО. В настоящий момент эти тарифы в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составляют 5–15%.
В прошлом году, согласно данным базы ЕАЭС, как указывает «Коммерсантъ», в Россию было ввезено 183 тыс. тонн алюминиевой продукции на $930 млн по кодам ТНВЭД 7603–7616. При этом в UC Rusal, как напоминает газета, ранее утверждали, что реальный потенциал импортозамещения составляет 500 тыс. тонн в год (в пересчете на первичный алюминий — 750 тыс. тонн в год).
Помимо этого, «дорожная карта», по данным издания, предполагает необходимость обязать госкомпании внести в свои профильные документы дополнения, «касающиеся закупок продукции с использованием алюминия у российских предприятий». Также в документе говорится о возможном запрете или ограничении доступа отдельной импортной алюминиевой продукции к государственным и муниципальным закупкам.
Кроме того, «дорожная карта», как выяснила газета, предполагает внесение «требований по изготовлению или использованию компонентов из российских алюминиевых сплавов» в постановление правительства, в котором описаны технологические операции, соответствие которым дает машиностроителям доступ к субсидиям (это документ был утвержден кабмином в июле 2015 года). Согласно предложению участников совещания, правительству должны быть представлены меры для достижения к концу 2019 года 90% локализации таких комплектующих. В подконтрольной Дерипаске группе ГАЗ, как отмечает газета, уже закупают только российский алюминий.
Также «дорожная карта» предполагает запрет импорта колес, укомплектованных шиной. При этом условия субсидий производителям сельхозтехники, согласно документу, должны будут расширить, но только в случае, если они будут использовать больше российского алюминия. Также обсуждаемые в правительстве идеи предполагают льготы и субсидии производителям и пользователям алюминиевых вагонов.
Под санкции UC Rusal и другие компании Дерипаски, в том числе En+ и группа ГАЗ, попали в апреле. Минфин США затем допустил смягчение или снятие этих ограничений, но только, если Дерипаска перестанет их контролировать. Под давлением Вашингтона 18 мая предприниматель покинул совет директоров En+, а 26 мая ушел из совета директоров UC Rusal.
Тем не менее правительство продолжило реализацию плана по поддержке подконтрольных бизнесмену компаний. UC Rusal и группа ГАЗ должны были получить в рамках этого кредиты от Промсвязьбанка. Однако 29 июня стало известно том, что и Rusal, и другие компании Дерипаски от этого отказались. «Условия помощи были кабальными», — пояснили тогда РБК в UC Rusal.