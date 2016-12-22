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СМИ узнали о планах ограничить импорт алюминия для поддержки Rusal
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СМИ узнали о планах ограничить импорт алюминия для поддержки Rusal
Экономика, 05:01
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СМИ узнали о планах ограничить импорт алюминия для поддержки Rusal
Попавшую под санкции российскую алюминиевую компанию правительство планирует поддержать за счет стимулирования внутреннего спроса на этот легкий металл в 2,5 раза, выяснил «Коммерсантъ»
Фото: Илья Наймушин / Reuters

Российское правительство утвердило «дорожную карту» по развитию алюминиевой промышленности в стране до 2023 года. Об этом газете «Коммерсантъ» рассказали неназванные источники и подтвердил представитель вице-премьера Дмитрия Козака. Именно он, по информации издания, провел 27 июня совещание, на котором был одобрен этот документ (официальная бумага, как отмечает газеты, имеется в распоряжении «Коммерсанта»).

Программа, как указывает издание, направлена на то, чтобы увеличить внутренний спрос на алюминий в России, и необходима единственному производителю первичного алюминия в стране — компании UC Rusal. Она вместе со своим основным владельцем Олегом Дерипаской в апреле попала под американские санкции. По данным за 2017 год, Rusal, как указывает издание, экспортировал около 80% алюминия: при выпуске в России за год чуть менее 3,6 млн тонн этого металла, компания продала на внутренний рынок до 1 млн тонн.

При этом ряд положений утвержденной на совещании Козака «дорожной карты», по информации газеты, направлен на прямое ограничение и снижение импорта. Так, к 15 октября, согласно документу, участники встречи (Козак, чиновники и представители Rusal) предложили подготовить и внести в правительство инициативу по увеличению ввозных пошлин на алюминиевую продукцию выше уровня связывания ВТО. В настоящий момент эти тарифы в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС) составляют 5–15%.

В прошлом году, согласно данным базы ЕАЭС, как указывает «Коммерсантъ», в Россию было ввезено 183 тыс. тонн алюминиевой продукции на $930 млн по кодам ТНВЭД 7603–7616. При этом в UC Rusal, как напоминает газета, ранее утверждали, что реальный потенциал импортозамещения составляет 500 тыс. тонн в год (в пересчете на первичный алюминий — 750 тыс. тонн в год).

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Помимо этого, «дорожная карта», по данным издания, предполагает необходимость обязать госкомпании внести в свои профильные документы дополнения, «касающиеся закупок продукции с использованием алюминия у российских предприятий». Также в документе говорится о возможном запрете или ограничении доступа отдельной импортной алюминиевой продукции к государственным и муниципальным закупкам.

Кроме того, «дорожная карта», как выяснила газета, предполагает внесение «требований по изготовлению или использованию компонентов из российских алюминиевых сплавов» в постановление правительства, в котором описаны технологические операции, соответствие которым дает машиностроителям доступ к субсидиям (это документ был утвержден кабмином в июле 2015 года). Согласно предложению участников совещания, правительству должны быть представлены меры для достижения к концу 2019 года 90% локализации таких комплектующих. В подконтрольной Дерипаске группе ГАЗ, как отмечает газета, уже закупают только российский алюминий.

Также «дорожная карта» предполагает запрет импорта колес, укомплектованных шиной​. При этом условия субсидий производителям сельхозтехники, согласно документу, должны будут расширить, но только в случае, если они будут использовать больше российского алюминия. Также обсуждаемые в правительстве идеи предполагают льготы и субсидии производителям и пользователям алюминиевых вагонов.

Под санкции UC Rusal и другие компании Дерипаски, в том числе En+ и группа ГАЗ, попали в апреле. Минфин США затем допустил смягчение или снятие этих ограничений, но только, если Дерипаска перестанет их контролировать. Под давлением Вашингтона 18 мая предприниматель покинул совет директоров En+, а 26 мая ушел из совета директоров UC Rusal.

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Тем не менее правительство продолжило реализацию плана по поддержке подконтрольных бизнесмену компаний. UC Rusal и группа ГАЗ должны были получить в рамках этого кредиты от Промсвязьбанка. Однако 29 июня стало известно том, что и Rusal, и другие компании Дерипаски от этого отказались. «Условия помощи были кабальными», — пояснили тогда РБК в UC Rusal.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: UC Rusal , Правительство , Санкции
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