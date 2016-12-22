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В правительстве задумались о запрете госзакупок импортного алюминия
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В правительстве задумались о запрете госзакупок импортного алюминия
Новые санкции США, 18:53
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В правительстве задумались о запрете госзакупок импортного алюминия
Государственным и муниципальным организациям предложили запретить покупку товаров, содержащих импортный алюминий. Так Минпромторг решил защитить интересы российских производителей и национальной экономики
Фото: Akos Stiller / Bloomberg

Министерство промышленности и торговли подготовило проект постановления правительства о запрете закупок для государственных и муниципальных нужд изделий, содержащих импортный алюминий. Документ опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

В документе отмечается, что эти меры разработаны для защиты внутреннего рынка России, развития национальной экономики и поддержки российских товаропроизводителей.

«При осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд установить запрет на допуск отдельных товаров, содержащих алюминий, происходящих из иностранных государств», — гласит проект постановления.

Указано, что запрет не касается государств — членов Евразийского экономического союза. Перечень товаров, содержащих импортный алюминий, оформлен отдельным приложением.

​В проекте оговорено, что запрет не применяется в случаях, когда аналоги товаров, содержащих импортный алюминий, не производятся в России.

«Если запрет вступит в силу, то ударит больше по китайским игрокам, чем по американцам и европейцам», — рассказал РБК директор группы корпоративных рейтингов АКРА Максим Худалов. «Что касается транспортных средств, скорее всего постановление поправят. Так как элементы корпуса и двигателя у нас не производят в должных количествах», — добавил он. По оценке эксперта, если постановление будет принято, то импорт алюминия сократится на 20–30 тыс. т в год. В 2017 году Россия импортировала 279 тыс. т алюминия и изделий из него на сумму $1,18 млрд.

СМИ узнали о планах ограничить импорт алюминия для поддержки Rusal
Экономика

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак в интервью РБК рассказал, что одна «заинтересованная компания» обратилась в правительство с предложением ввести утилизационный сбор на импортные велосипеды, чтобы простимулировать выпуск российских велосипедов с использованием отечественного алюминия. Речь шла о компании UC Rusal Олега Дерипаски, которая в апреле попала под санкции США и попросила у российского правительства поддержки.

«Если вдруг окажется, что высококачественные, удовлетворяющие самым высоким запросам российских потребителей, отечественные велосипеды есть в достаточном количестве, вполне возможно рассмотреть и это предложение», — сказал Козак. Тем не менее он предположил, что скорее всего «это не так», и кабинет ничего не будет делать в ущерб российскому потребителю. «Поэтому, скорее всего, эта идея мертва, чем жива», — заключил вице-премьер.​​

На фоне американских санкций против Rusal до рекордных значение нарастили экспорт алюминия китайские производители. При этом они расширили экспорт, несмотря на заградительные пошлины, которые США ввели против иностранных производителей алюминия.

Авторы: Владислав Гордеев, Светлана Бурмистрова.
Теги: алюминий , Правительство , импортозамещение
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