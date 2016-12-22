ЦИК Грузии рассказал про 10 жалоб при проведении второго тура выборов

За два часа проведения второго тура президентских выборов в Грузии в окружные избирательные комиссии поступило 10 жалоб. Об этом сообщила на брифинге представитель Центральной избирательной комиссии республики Анна Микеладзе, передает «Грузия-Онлайн».

По ее словам, на одном из участков члены комиссии заранее подписали итоговый протокол. Также было зафиксировано несколько случаев, когда человек, имеющий право находиться на избирательном участке, вел учет избирателей и фиксировал определенные данные с использованием электронного устройства.

За два часа явка избирателей превысила 7%, сообщила Микеладзе. По ее словам, голосование на всех избирательных участках проходит «в спокойной обстановке».

Представитель ЦИК отметила, что в первом туре выборов активность избирателей к этому времени составила 6,14% (215 294 избирателя).

Первый тур президентских выборов в Грузии прошел 28 октября. В нем приняли участие 25 кандидатов, однако, по данным ЦИК, ни один из них не набрал необходимые 50% голосов. Независимый кандидат Саломе Зурабишвили и оппозиционный кандидат Григол Вашадзе набрали 38,66% и 37,75% голосов соответственно, они прошли во второй тур.

Избирательные участки на территории страны открылись в 08:00 по тбилисскому времени (07:00 мск), а закроются в 20:00. За рубежом голосование продлится до 24:00 по местному времени каждой страны.