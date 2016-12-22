Ушли на второй тур: как в Грузии проходят президентские выборы

Для выявления победителя президентских выборов в Грузии понадобится второй тур. Разрыв между двумя основными кандидатами — от правящей партии и оппозиции — составил менее 1%

Будет в​торой тур

В воскресенье в Грузии прошли президентские выборы. К 09:00 понедельника ЦИК страны подсчитала 99,57% бюллетеней. В голосовании лидирует кандидат от правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия»​ Саломе Зурабишвили с 38,66% голосов. От нее менее чем на 1% отстает Григол Вашадзе, оппозиционный кандидат от основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партии «Единое национальное движение», который набрал 37,77% голосов. На третьем месте — кандидат от партии «Европейская Грузия — движение за свободу» Давид Бакрадзе с 10,99% голосов. Явка составила 47%.

Поскольку ни один из кандидатов не получил абсолютного большинства, в стране пройдет второй тур выборов.

Всего на пост президента Грузии баллотировались 25 кандидатов (действующий президент Маргвелашвили от участия в выборах отказался). В следующий раз, через шесть лет, президента изберет специальная коллегия. Как и обещали социологи, основная борьба развернулась между двумя бывшими министрами иностранных дел — Саломе Зурабишвили и Григолом Вашадзе. Они возглавляли МИД при президенте Михаиле Саакашвили, но в нынешней кампании представляют противоборствующие политические силы.

Грузия после реформы 2010 года стала парламентской республикой, в 2017 году грузинский парламент утвердил изменения в Конституцию, отменив прямые всеобщие выборы президента — в 2024 году избирать главу государства будут 300 членов специальной коллегии. Согласно обновленной Конституции президент Грузии ​​сохраняет за собой звание главы государства. Он является высшим политическим должностным лицом, но без исполнительных функций, представляет государство на международном уровне; вести переговоры и оформлять соглашения он может лишь с согласия правительства, законодательной инициативы ​президент лишен.

Дипломат против дипломата

Саломе Зурабишвили формально шла на выборы как независимый кандидат, но поддержку ей оказывала правящая в стране с 2012 года «Грузинская мечта». ​ Шесть лет назад «Грузинская мечта» одержала свою первую победу на парламентских выборах, опередив «Единое национальное движение» (ЕНД) Саакашвили. В 2013 году поддерживаемый ею кандидат Георгий Маргвелашвили победил на президентских выборах, а в 2016 году «мечтатели» закрепили успех на парламентских выборах, получив 115 из 150 мест. ЕНД все это время не теряет надежды на реванш. За поддерживаемого движением Вашадзе также агитировал блок «Сила в единстве», в который вошли десять оппозиционных партийных объединений.​

По мнению политолога Сосо Цискаришвили, у Зурабишвили больше шансов, так как за ней стоит ресурс «Грузинской мечты» и ее лидера — миллиардера Бидзины Иванишвили (в 2016 году Forbes оценивал его состояние в $4,8 млрд). Однако беспрецедентно большое количество участников на этих выборах свидетельствует о том, что народ хочет сменить действующую власть, говорит эксперт, поэтому у Вашадзе тоже есть хорошие шансы на победу.​

Саломе Зурабишвили родилась в Париже и там же получила образование, в 2003 году была послом Франции в Грузии. В 2004–2005 годах заняла пост министра иностранных дел. При ней было достигнуто соглашение о выводе из страны российских военных баз. В ноябре 2010 года Зурабишвили объявила об уходе из грузинской политики — она возглавила комиссию Совета Безопасности ООН по вопросу санкций против Ирана. В 2016 году была избрана в грузинский парламент. Григол Вашадзе окончил МГИМО и работал кадровым дипломатом в структурах МИД СССР. В конце 1980-х годов был сотрудником отдела по ядерным вооружениям и космосу. После распада СССР получил российское гражданство. Вернулся в Грузию после «революции роз» в 2003 году вместе с супругой — бывшей прима-балериной Большого театра Ниной Ананиашвили​. Во время российско-грузинского конфликта 2008 года занимал пост заместителя министра иностранных дел. После войны Вашадзе возглавил министерство и находился на этой должности до 2012 года. Демонстративно отказался от российского гражданства.

Что сможет победитель

Последние шесть лет политическая борьба в Грузии сводится к противостоянию соратников Саакашвили и «Грузинской мечты», говорит Цискаришвили: первые ругают действующую власть, вторые — прежнюю. Однако оба основных кандидата выступают за усиление европейской интеграции страны, в 2014 году заключившей с ЕС соглашение об ассоциации, а в 2017 году получившей для своих граждан безвизовый режим.

Сторонники Саакашвили надеются, что победа Вашадзе приведет к возвращению экс-президента в страну (Саакашвили был лишен гражданства в 2015 году, после того как получил украинское, а в 2018 году по двум уголовным делам был приговорен на родине к трем и шести годам тюрьмы). В своих предвыборных выступлениях Вашадзе обещал его помиловать. Такая же позиция у Бакрадзе. Если Вашадзе все-таки станет президентом, он сможет вернуть Саакашвили гражданство, но повлиять на прокуратуру и суд и закрыть уголовные дела у него не получится, отмечает Цискаришвили. Зурабишвили в ходе дебатов заявила, что не хочет ничьего возвращения.

Выдвигаясь в президенты, Вашадзе обещал освободить Грузию «от бездарного правления «Грузинской мечты» и противостоять «военно-террористической агрессии России». Восстановление дипломатических отношений с Россией невозможно, пока Москва признает независимость Абхазии и Южной Осетии, говорил он в интервью «Коммерсанту».

Зурабишвили в ходе кампании заявила, что Россия, желая завладеть Абхазией и Южной Осетией, «начала против Грузии войну еще сто лет назад», но конфликт 2008 года «начала Грузия» и вина за это во многом лежит на Саакашвили: он «разбомбил собственное население в Цхинвали», хотя «не имел на это никакого права». Заявление Зурабишвили вызвало резкую критику сторонников Саакашвили. На ее защиту встал Иванишвили. По его словам, Зурабишвили «не сказала ничего расходящегося с отчетом комиссии Евросоюза», в котором значительная часть вины за события 2008 года возлагается именно на Тбилиси, но также говорится, что ответ российских войск на атаку в Южной Осетии был хоть и законным, но чрезмерным.​

Из-за принципиальной позиции Тбилиси возможности для урегулирования российско-грузинских отношений ограничены очень жесткими рамками, говорит старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев. По его словам, после конституционной реформы президент Грузии стал символической фигурой, «роль которой будет сводиться к тому, чтобы спорить с правительством, кто главнее, и проигрывать в этом споре». Поэтому, продолжает эксперт, независимо от результатов вряд ли эти выборы как-то будут способствовать улучшению отношений между Тбилиси и Москвой.