ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,47 65,38 EUR Нал. 75,71 74,55 USD Бирж. 65,82 +0,10 EUR Бирж. 75,07 +0,11 USD ЦБ. 65,63 -0,11 EUR ЦБ. 74,67 -0,32 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 6500,00 +9,90 IMOEX 2299,84 +0,29% RTSI 1100,51 +0,20% Brent 77,11 -0,35% DJIA 24685,29 -1,20% Nasdaq 7164,37 -2,10%
Ушли на второй тур: как в Грузии проходят президентские выборы
Лента новостей
Против чиновников на Кубани завели дело из-за гибели людей при наводнении 10:09, Политика Прогноз дня: эксперты предупредили о новой волне снижений 10:05, Quote Soft skills: какие качества нужны руководителю и как их развить 10:00, РБК и Volkswagen Российские ученые научились оценивать онлайн-эффект рекламы на билбордах 09:58, Технологии и медиа В Москве автомобилистам не смогли вынести 5 млн штрафов из-за ошибки 09:49, Общество В посольстве заявили об отсутствии россиян на борту разбившегося Boeing 09:47, Общество Все мрачнее: почему потребительская уверенность россиян резко упала 09:47, Потребрынок  Ушли на второй тур: как в Грузии проходят президентские выборы 09:46, Политика СМИ выяснили план финансирования самой северной в России железной дороги 09:42, Бизнес Крушение самолета в Индонезии 09:32, Фотогалерея  Моя боль: как перестать жить в сети и завидовать 09:30, Спецпроект РБК PINK Права, техосмотр и +20 км/ч: в ГИБДД рассказали о важных изменениях 09:21, Авто Нелевый поворот: как не спутать социальный протест с социалистическим 09:15, Мнение Lion Air заявила об исправности разбившегося у берегов Индонезии самолета 09:13, Общество Хабаровские власти назвали сроки решения о мосте или тоннеле на Сахалин 09:03, Экономика Не жди дедлайна: есть вещи, которые невозможно сделать за один день 09:00, РБК и Инвитро Правительство рассмотрит определение недвижимости для строений на дачах 08:54, Недвижимость Адресную книгу сотрудников Сбербанка выложили в интернет 08:47, Технологии и медиа Валютный счет российского резидента: как управлять капиталом за границей 08:30, РБК и FW Raiffeisen Прибыльное лечение: как разработчик лекарств от ВИЧ заработал $5,6 млрд 08:17, Quote Вне игры: как пожар в «Зимней вишне» повлиял на рынок развлечений в ТЦ 07:59, Бизнес В Грузии состоится второй тур президентских выборов 07:55, Политика Кремль определился с основным сценарием выборов главы Петербурга 07:01, Политика Битва дизайнеров: как по-разному можно оформить одну и ту же квартиру 06:55, РБК и Экспострой на Нахимовском В Индонезии опубликовали видео с места падения самолета Lion Air 06:55, Общество Власти назвали число людей на разбившемся в Индонезии самолете Lion Air 06:35, Общество Спасатели обнаружили место падения индонезийского самолета Lion Air 06:00, Общество В Вашингтоне у посольства России нашли подозрительный пакет 05:43, Общество
Ушли на второй тур: как в Грузии проходят президентские выборы
Политика, 09:46
0
Ушли на второй тур: как в Грузии проходят президентские выборы
Для выявления победителя президентских выборов в Грузии понадобится второй тур. Разрыв между двумя основными кандидатами — от правящей партии и оппозиции — составил менее 1%

Будет в​торой тур

В воскресенье в Грузии прошли президентские выборы. К 09:00 понедельника ЦИК страны подсчитала 99,57% бюллетеней. В голосовании лидирует кандидат от правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия»​ Саломе Зурабишвили с 38,66% голосов. От нее менее чем на 1% отстает Григол Вашадзе, оппозиционный кандидат от основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партии «Единое национальное движение», который набрал 37,77% голосов. На третьем месте — кандидат от партии «Европейская Грузия — движение за свободу» Давид Бакрадзе с 10,99% голосов. Явка составила 47%.

Поскольку ни один из кандидатов не получил абсолютного большинства, в стране пройдет второй тур выборов.

Всего на пост президента Грузии баллотировались 25 кандидатов (действующий президент Маргвелашвили от участия в выборах отказался). В следующий раз, через шесть лет, президента изберет специальная коллегия. Как и обещали социологи, основная борьба развернулась между двумя бывшими министрами иностранных дел — Саломе Зурабишвили и Григолом Вашадзе. Они возглавляли МИД при президенте Михаиле Саакашвили, но в нынешней кампании представляют противоборствующие политические силы.

Грузия после реформы 2010 года стала парламентской республикой, в 2017 году грузинский парламент утвердил изменения в Конституцию, отменив прямые всеобщие выборы президента — в 2024 году избирать главу государства будут 300 членов специальной коллегии. Согласно обновленной Конституции президент Грузии ​​сохраняет за собой звание главы государства. Он является высшим политическим должностным лицом, но без исполнительных функций, представляет государство на международном уровне; вести переговоры и оформлять соглашения он может лишь с согласия правительства, законодательной инициативы ​президент лишен.

Дипломат против дипломата

Саломе Зурабишвили формально шла на выборы как независимый кандидат, но поддержку ей оказывала правящая в стране с 2012 года «Грузинская мечта». ​ Шесть лет назад «Грузинская мечта» одержала свою первую победу на парламентских выборах, опередив «Единое национальное движение» (ЕНД) Саакашвили. В 2013 году поддерживаемый ею кандидат Георгий Маргвелашвили победил на президентских выборах, а в 2016 году «мечтатели» закрепили успех на парламентских выборах, получив 115 из 150 мест. ЕНД все это время не теряет надежды на реванш. За поддерживаемого движением Вашадзе также агитировал блок «Сила в единстве», в который вошли десять оппозиционных партийных объединений.​

По мнению политолога Сосо Цискаришвили, у Зурабишвили больше шансов, так как за ней стоит ресурс «Грузинской мечты» и ее лидера — миллиардера Бидзины Иванишвили (в 2016 году Forbes оценивал его состояние в $4,8 млрд). Однако беспрецедентно большое количество участников на этих выборах свидетельствует о том, что народ хочет сменить действующую власть, говорит эксперт, поэтому у Вашадзе тоже есть хорошие шансы на победу.​

Саломе Зурабишвили родилась в Париже и там же получила образование, в 2003 году была послом Франции в Грузии. В 2004–2005 годах заняла пост министра иностранных дел. При ней было достигнуто соглашение о выводе из страны российских военных баз. В ноябре 2010 года Зурабишвили объявила об уходе из грузинской политики — она возглавила комиссию Совета Безопасности ООН по вопросу санкций против Ирана. В 2016 году была избрана в грузинский парламент.

Григол Вашадзе окончил МГИМО и работал кадровым дипломатом в структурах МИД СССР. В конце 1980-х годов был сотрудником отдела по ядерным вооружениям и космосу. После распада СССР получил российское гражданство. Вернулся в Грузию после «революции роз» в 2003 году вместе с супругой — бывшей прима-балериной Большого театра Ниной Ананиашвили​. Во время российско-грузинского конфликта 2008 года занимал пост заместителя министра иностранных дел. После войны Вашадзе возглавил министерство и находился на этой должности до 2012 года. Демонстративно отказался от российского гражданства.

Что сможет победитель

Последние шесть лет политическая борьба в Грузии сводится к противостоянию соратников Саакашвили и «Грузинской мечты», говорит Цискаришвили: первые ругают действующую власть, вторые — прежнюю. Однако оба основных кандидата выступают за усиление европейской интеграции страны, в 2014 году заключившей с ЕС соглашение об ассоциации, а в 2017 году получившей для своих граждан безвизовый режим.

Сторонники Саакашвили надеются, что победа Вашадзе приведет к возвращению экс-президента в страну (Саакашвили был лишен гражданства в 2015 году, после того как получил украинское, а в 2018 году по двум уголовным делам был приговорен на родине к трем и шести годам тюрьмы). В своих предвыборных выступлениях Вашадзе обещал его помиловать. Такая же позиция у Бакрадзе. Если Вашадзе все-таки станет президентом, он сможет вернуть Саакашвили гражданство, но повлиять на прокуратуру и суд и закрыть уголовные дела у него не получится, отмечает Цискаришвили. Зурабишвили в ходе дебатов заявила, что не хочет ничьего возвращения.

Выдвигаясь в президенты, Вашадзе обещал освободить Грузию «от бездарного правления «Грузинской мечты» и противостоять «военно-террористической агрессии России». Восстановление дипломатических отношений с Россией невозможно, пока Москва признает независимость Абхазии и Южной Осетии, говорил он в интервью «Коммерсанту».

Зурабишвили в ходе кампании заявила, что Россия, желая завладеть Абхазией и Южной Осетией, «начала против Грузии войну еще сто лет назад», но конфликт 2008 года «начала Грузия» и вина за это во многом лежит на Саакашвили: он «разбомбил собственное население в Цхинвали», хотя «не имел на это никакого права». Заявление Зурабишвили вызвало резкую критику сторонников Саакашвили. На ее защиту встал Иванишвили. По его словам, Зурабишвили «не сказала ничего расходящегося с отчетом комиссии Евросоюза», в котором значительная часть вины за события 2008 года возлагается именно на Тбилиси, но также говорится, что ответ российских войск на атаку в Южной Осетии был хоть и законным, но чрезмерным.​

Из-за принципиальной позиции Тбилиси возможности для урегулирования российско-грузинских отношений ограничены очень жесткими рамками, говорит старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев. По его словам, после конституционной реформы президент Грузии стал символической фигурой, «роль которой будет сводиться к тому, чтобы спорить с правительством, кто главнее, и проигрывать в этом споре». Поэтому, продолжает эксперт, независимо от результатов вряд ли эти выборы как-то будут способствовать улучшению отношений между Тбилиси и Москвой.

Россия — основной партнер

Россия — второй по объему торговли партнер Грузии (на первом месте Турция, на третьем — Китай). По данным Национальной службы статистики страны, в 2017 году оборот между странами вырос на 34,2% по сравнению с 2016 годом и составил около $1,2 млрд (11,1% от общего внешнеторгового оборота Грузии). Из Грузии в Россию за 2017 год экспортировали около 300 тыс. т ферросплавов, более 67,3 тыс. т минеральной и питьевой воды, свыше 6,6 тыс. т спиртных напитков, более 2,7 тыс. легковых автомобилей. Россия остается главным импортером грузинского вина — 47,8 млн бутылок в 2017 году (рост составил 76% по сравнению с 2016 годом).

Из России в Грузию в 2017 году экспортировали около 512,3 тыс. т пшеницы, нефть и нефтепродукты общим весом более 237,4 тыс. т.

По данным Национальной администрации туризма, по количеству граждан, посетивших Грузию в минувшем году, Россия занимает третью позицию (около 1,4 млн россиян — на 34,1% больше, чем в 2016 году). Большинство туристов, посещающих Грузию, — из Армении (1,7 млн человек; рост на 14,8%), затем следуют Азербайджан (около 1,7 млн, рост на 11,2%) и Турция (более 1,2 млн, снижение на 0,8%).

Автор: Александр Атасунцев.
При участии: Евгений Пудовкин, Полина Химшиашвили.
Теги: Грузия , выборы , второй тур
Главное
Кремль определился с основным сценарием выборов главы Петербурга Политика
Главное
Кремль определился с основным сценарием выборов главы Петербурга Политика
В Индонезии разбился пассажирский Boeing 737 Общество
Адресную книгу сотрудников Сбербанка выложили в интернет Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter