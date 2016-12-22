Ушли на второй тур: как в Грузии проходят президентские выборы

Будет второй тур
В воскресенье в Грузии прошли президентские выборы. К 09:00 понедельника ЦИК страны подсчитала 99,57% бюллетеней. В голосовании лидирует кандидат от правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Саломе Зурабишвили с 38,66% голосов. От нее менее чем на 1% отстает Григол Вашадзе, оппозиционный кандидат от основанной экс-президентом Грузии Михаилом Саакашвили партии «Единое национальное движение», который набрал 37,77% голосов. На третьем месте — кандидат от партии «Европейская Грузия — движение за свободу» Давид Бакрадзе с 10,99% голосов. Явка составила 47%.
Поскольку ни один из кандидатов не получил абсолютного большинства, в стране пройдет второй тур выборов.
Всего на пост президента Грузии баллотировались 25 кандидатов (действующий президент Маргвелашвили от участия в выборах отказался). В следующий раз, через шесть лет, президента изберет специальная коллегия. Как и обещали социологи, основная борьба развернулась между двумя бывшими министрами иностранных дел — Саломе Зурабишвили и Григолом Вашадзе. Они возглавляли МИД при президенте Михаиле Саакашвили, но в нынешней кампании представляют противоборствующие политические силы.
Грузия после реформы 2010 года стала парламентской республикой, в 2017 году грузинский парламент утвердил изменения в Конституцию, отменив прямые всеобщие выборы президента — в 2024 году избирать главу государства будут 300 членов специальной коллегии. Согласно обновленной Конституции президент Грузии сохраняет за собой звание главы государства. Он является высшим политическим должностным лицом, но без исполнительных функций, представляет государство на международном уровне; вести переговоры и оформлять соглашения он может лишь с согласия правительства, законодательной инициативы президент лишен.
Дипломат против дипломата
Саломе Зурабишвили формально шла на выборы как независимый кандидат, но поддержку ей оказывала правящая в стране с 2012 года «Грузинская мечта». Шесть лет назад «Грузинская мечта» одержала свою первую победу на парламентских выборах, опередив «Единое национальное движение» (ЕНД) Саакашвили. В 2013 году поддерживаемый ею кандидат Георгий Маргвелашвили победил на президентских выборах, а в 2016 году «мечтатели» закрепили успех на парламентских выборах, получив 115 из 150 мест. ЕНД все это время не теряет надежды на реванш. За поддерживаемого движением Вашадзе также агитировал блок «Сила в единстве», в который вошли десять оппозиционных партийных объединений.
По мнению политолога Сосо Цискаришвили, у Зурабишвили больше шансов, так как за ней стоит ресурс «Грузинской мечты» и ее лидера — миллиардера Бидзины Иванишвили (в 2016 году Forbes оценивал его состояние в $4,8 млрд). Однако беспрецедентно большое количество участников на этих выборах свидетельствует о том, что народ хочет сменить действующую власть, говорит эксперт, поэтому у Вашадзе тоже есть хорошие шансы на победу.
Саломе Зурабишвили родилась в Париже и там же получила образование, в 2003 году была послом Франции в Грузии. В 2004–2005 годах заняла пост министра иностранных дел. При ней было достигнуто соглашение о выводе из страны российских военных баз. В ноябре 2010 года Зурабишвили объявила об уходе из грузинской политики — она возглавила комиссию Совета Безопасности ООН по вопросу санкций против Ирана. В 2016 году была избрана в грузинский парламент.
Григол Вашадзе окончил МГИМО и работал кадровым дипломатом в структурах МИД СССР. В конце 1980-х годов был сотрудником отдела по ядерным вооружениям и космосу. После распада СССР получил российское гражданство. Вернулся в Грузию после «революции роз» в 2003 году вместе с супругой — бывшей прима-балериной Большого театра Ниной Ананиашвили. Во время российско-грузинского конфликта 2008 года занимал пост заместителя министра иностранных дел. После войны Вашадзе возглавил министерство и находился на этой должности до 2012 года. Демонстративно отказался от российского гражданства.
Что сможет победитель
Последние шесть лет политическая борьба в Грузии сводится к противостоянию соратников Саакашвили и «Грузинской мечты», говорит Цискаришвили: первые ругают действующую власть, вторые — прежнюю. Однако оба основных кандидата выступают за усиление европейской интеграции страны, в 2014 году заключившей с ЕС соглашение об ассоциации, а в 2017 году получившей для своих граждан безвизовый режим.
Сторонники Саакашвили надеются, что победа Вашадзе приведет к возвращению экс-президента в страну (Саакашвили был лишен гражданства в 2015 году, после того как получил украинское, а в 2018 году по двум уголовным делам был приговорен на родине к трем и шести годам тюрьмы). В своих предвыборных выступлениях Вашадзе обещал его помиловать. Такая же позиция у Бакрадзе. Если Вашадзе все-таки станет президентом, он сможет вернуть Саакашвили гражданство, но повлиять на прокуратуру и суд и закрыть уголовные дела у него не получится, отмечает Цискаришвили. Зурабишвили в ходе дебатов заявила, что не хочет ничьего возвращения.
Выдвигаясь в президенты, Вашадзе обещал освободить Грузию «от бездарного правления «Грузинской мечты» и противостоять «военно-террористической агрессии России». Восстановление дипломатических отношений с Россией невозможно, пока Москва признает независимость Абхазии и Южной Осетии, говорил он в интервью «Коммерсанту».
Зурабишвили в ходе кампании заявила, что Россия, желая завладеть Абхазией и Южной Осетией, «начала против Грузии войну еще сто лет назад», но конфликт 2008 года «начала Грузия» и вина за это во многом лежит на Саакашвили: он «разбомбил собственное население в Цхинвали», хотя «не имел на это никакого права». Заявление Зурабишвили вызвало резкую критику сторонников Саакашвили. На ее защиту встал Иванишвили. По его словам, Зурабишвили «не сказала ничего расходящегося с отчетом комиссии Евросоюза», в котором значительная часть вины за события 2008 года возлагается именно на Тбилиси, но также говорится, что ответ российских войск на атаку в Южной Осетии был хоть и законным, но чрезмерным.
Из-за принципиальной позиции Тбилиси возможности для урегулирования российско-грузинских отношений ограничены очень жесткими рамками, говорит старший научный сотрудник Центра проблем Кавказа и региональной безопасности МГИМО Николай Силаев. По его словам, после конституционной реформы президент Грузии стал символической фигурой, «роль которой будет сводиться к тому, чтобы спорить с правительством, кто главнее, и проигрывать в этом споре». Поэтому, продолжает эксперт, независимо от результатов вряд ли эти выборы как-то будут способствовать улучшению отношений между Тбилиси и Москвой.
Россия — основной партнер
Россия — второй по объему торговли партнер Грузии (на первом месте Турция, на третьем — Китай). По данным Национальной службы статистики страны, в 2017 году оборот между странами вырос на 34,2% по сравнению с 2016 годом и составил около $1,2 млрд (11,1% от общего внешнеторгового оборота Грузии). Из Грузии в Россию за 2017 год экспортировали около 300 тыс. т ферросплавов, более 67,3 тыс. т минеральной и питьевой воды, свыше 6,6 тыс. т спиртных напитков, более 2,7 тыс. легковых автомобилей. Россия остается главным импортером грузинского вина — 47,8 млн бутылок в 2017 году (рост составил 76% по сравнению с 2016 годом).
Из России в Грузию в 2017 году экспортировали около 512,3 тыс. т пшеницы, нефть и нефтепродукты общим весом более 237,4 тыс. т.
По данным Национальной администрации туризма, по количеству граждан, посетивших Грузию в минувшем году, Россия занимает третью позицию (около 1,4 млн россиян — на 34,1% больше, чем в 2016 году). Большинство туристов, посещающих Грузию, — из Армении (1,7 млн человек; рост на 14,8%), затем следуют Азербайджан (около 1,7 млн, рост на 11,2%) и Турция (более 1,2 млн, снижение на 0,8%).