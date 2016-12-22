Трамп рассказал о контактах с Эр-Риядом для понижения цен на нефть

Президент США Дональд Трамп в интервью газете The Washington Post рассказал о своем звонке в Эр-Рияд и разговоре о снижении мировых цен на нефть.

«Цена была $82 — вероятно, два с половиной месяца назад — за баррель [нефти], и она собиралась вырасти до $100, это было похоже на масштабное увеличение налогов, я этого не хотел», — заявил Трамп. По его словам, после звонка власти Саудовской Аравии увеличили объемы добычи нефти, в результате чего стоимость барреля упала до $52.

Трамп 24 ноября поблагодарил Саудовскую Аравию за падение цен на нефть, призвав Эр-Рияд добиться большего снижения цен. Позднее американский лидер назвал своей заслугой ситуацию с падением цен на нефть.

Обвал нефтяных котировок произошел 21 ноября после бегства инвесторов из рисковых активов, в первую очередь акций. При этом фондовые индексы США рухнули на 1,7-2,2%, Dow и S&P находятся на 1% ниже уровней начала года.